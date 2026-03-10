Затриманий раніше вже притягувався до відповідальності за злочини, пов'язані з наркотиками

У понеділок, 9 березня, на вул. Івана Франка у Львові поліцейські затримали 21-річного чоловіка зі 40 г психотропної речовини PVP. Його підозрюють в придбанні та зберіганні психотропів з метою збуту, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Затриманий мав із собою так званий мастер-клад – зіп-пакет з речовиною, схожою на психотроп PVP, масою близько 40 г, який поліцейські вилучили та відправили на експертне дослідження.

Чоловікові повідомили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

У поліції повідомляють, що 21-річний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з наркотиками.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.