Діючий нафтопереробний завод продають

На заході України неподалік кордону з ЄС виставили на продаж діючий нафтопереробний комплекс. Як повідомляє Inventure.com.ua, до складу активу входять нафтобаза, земельні ділянки у приватній власності, обладнання для переробки вуглеводневої сировини та операційна компанія з чинними дозволами.

«Комплекс може зацікавити інвесторів у сфері нафтопродуктів, логістики, зберігання пального та малої нафтопереробки», – ідеться у повідомленні.

Нафтобаза є ключовою частиною комплексу, вона дозволяє приймати і відвантажувати нафтопродукти як автомобільним, так і залізничним транспортом. Обсяг одночасного зберігання становить 3 000 куб. м, а резервуарний парк включає 28 ємностей різної місткості.

Серед переваг комплексу називають наявність залізничної колії загального користування прямо на території бази. За діючими договорами «Укрзалізниця» подає і прибирає цистерни для зливу та наливу пального.

Комплекс розташований на земельній ділянці площею 1,5775 га у приватній власності. Інвестиційну цінність становить блочно-модульна установка Сіріус-15, виготовлена у 2018 році, для первинної переробки газового конденсату. Вона дозволяє отримувати прямогінний бензин, дизельну фракцію та мазут М-100 із виробничою потужністю 1 500 куб. м на місяць.

Актив продають разом з операційною компанією, яка орендує нафтобазу та переробний комплекс.

Раніше ZAXID.NET писав, що на півдні України виставили на продаж олійноекстракційний завод. Підприємство пропонується зі 100% часткою бізнесу і є вертикально інтегрованим комплексом із повним циклом переробки насіння соняшника.