Червоним кольором позначена ділянка забудови

На місці занедбаних теплиць біля «Арени Львів» планують продовжити житлову забудову з готелями, школою і дитсадком. Висотність трьох нових кварталів становитиме 7-16 поверхів. Відповідний проєкт внесення змін до детального плану території у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проєктованої вул. Вернадського оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

Як вказано в пояснювальній записці, сам детальний план території в районі вул. Стрийської, Вернадського та кільцевої дороги розробляли ще до «Євро-2012» і затвердили у 2009 році. Внесення змін до ДПТ стосується 5,3 га та була частиною тепличного господарства. Ділянка перебувала в користуванні ВАТ «Зеленбуд», однак упродовж останніх років підприємство не працює, а сама територія занедбана.

Наразі частиною ділянки користуються власники майна – ТОВ «Арена Хол» та ТОВ «Лендбуд Арена», які на 3,9 га будують багатофункційний квартал із квартирами, офісами, дитсадком і школою. Внесення змін до ДПТ передбачає продовження забудови ділянки.

Зокрема, на ділянці 2,7 га планують збудувати три квартали громадської та житлової забудови на 7-16 поверхів з окремим триповерховим комплексом під дитсадок і початкову школу на ділянці 1,3 га. Крім житла, планується будівництво апарт-готелів на 4 тис. м² висотою 7-16 поверхів із виходом на вул. Мікльоша.

Будівництво нових вулиць не передбачається, натомість створять заїзди в квартал з вул. Мікльоша, Стрийської та проєктованих.

Громадське обговорення проєкту змін до ДПТ у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проєктованої вул. Вернадського відбудеться 21 березня у Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа» на вул. Підвальній, 4. Початок о 15:00 год.

Зазначимо, що ТзОВ «Арена Хол» зареєстроване у 2021 році та займається будівництвом. Бенефіціарами компанії є львівський підприємець Ростислав Заремба і дружина міського депутата від «Європейської Солідарності» Яна Адамик.

ТзОВ «Лендбуд Арена» також зареєстрована у 2021 році. Власником компанії є львів’янин Олександр Семенко.