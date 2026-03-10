Трамп купив облігації Netflix більш ніж на 1 млн доларів

Президент США Дональд Трамп упродовж останніх трьох місяців придбав облігації стримінгового сервісу Netflix на суму понад 1,1 млн доларів. Це сталося в період, коли компанія намагалася придбати медіахолдинг Warner Bros. Discovery, але зрештою відмовилася від угоди, пише Reuters.

Згідно з оприлюдненими даними, Трамп здійснив чотири покупки облігацій Netflix. Дві транзакції відбулися 12 та 16 грудня – тоді він придбав папери на суму понад 500 тисяч доларів. Ще дві покупки були зроблені 2 і 20 січня, загалом більш ніж на 600 тисяч доларів.

У фінансових документах Білий дім вказав не точну суму інвестицій, а лише діапазон – від трохи більше ніж 1,1 млн до 2,25 млн доларів.

Купівля документів відбувалася на тлі публічної критики Netflix з боку президента та його адміністрації. Зокрема, чиновники ставили під сумнів, чи зможе потенційна угода щодо придбання Warner Bros. Discovery пройти антимонопольну перевірку. Також звучали вимоги до компанії звільнити з ради директорів Сьюзан Райс – колишню радницю президента Барака Обами.

Наразі невідомо, чи заробив Трамп на цих інвестиціях. Облігації Netflix мають дохідність 5,375% річних і повинні бути погашені у листопаді 2029 року. У документах не зазначено, чи продавав він ці папери після купівлі.

Як і інші президенти США, Трамп не підпадає під дію законів про конфлікт інтересів, які забороняють чиновникам інвестувати у компанії, що співпрацюють з урядом. Вважається, що облігації були придбані через траст, яким керують його діти.

Крім того, Трамп інвестував і в облігації Warner Bros. Discovery – на суму від 500 тисяч до 1 млн доларів. На момент покупки вони торгувалися приблизно по 91–92 центи за долар, а зараз їхня ціна зросла до близько 95 центів.

Водночас уже через кілька днів після оголошення угоди про можливе злиття Трамп заявив журналістам, що «концентрація ринкової влади може стати проблемою».

Як писав ZAXID.NET, 5 грудня Netflix оголосила про угоду з придбання Warner Bros. Discovery приблизно за 82,7 млрд доларів, або 27,75 долара за акцію. За умовами угоди, Netflix мав намір купити всі кіно- та телевізійні активи Warner Bros., включно зі студіями HBO та сервісами HBO Max.

Зрештою Netflix відмовився від намірів купити Warner Bros. Discovery. Це відкрило шлях до угоди з Paramount Skydance, яка після кількох місяців боротьби отримала контроль над студією приблизно за 111 млрд доларів.