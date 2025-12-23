Paramount продовжує боротися за Warner Bros.

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон погодився надати особисту гарантію на 40,4 млрд доларів для фінансування пропозиції про поглинання Warner Bros. Discovery (WBD) компанією Paramount Skydance. Про це Skydance повідомила у понеділок, 22 грудня. Генеральним директором компанії є Девід Еллісон – син засновника Oracle.

Окрім цього, Еллісон-старший зобов’язався не виводити активи із сімейного трасту, який володіє близько 1,16 млрд акцій Oracle, до завершення угоди.

Paramount покращила умови пропозиції: у разі, якщо угода не отримає регуляторного схвалення, Warner Bros. отримає 5,8 млрд доларів компенсації, тоді як раніше йшлося про 5 млрд доларів. Крім того, компанія продовжила термін своєї тендерної пропозиції до 21 січня 2026 року.

Обов’язковою умовою угоди є те, що Warner Bros. Discovery збереже у власності підрозділ Global Networks, до якого входять CNN, TNT Sports, Discovery та інші кабельні й спортивні телеканали. Натомість угода між WBD та Netflix передбачає виділення стримінгового напряму в окрему компанію.

На тлі новин акції Warner Bros. зросли приблизно на 3%, тоді як акції Paramount подорожчали більш ніж на 7%.

Пропозицію у Paramount оголосили після того, як Warner Bros. закликала своїх акціонерів відхилити попередню пропозицію на 108,4 млрд доларів, яка охоплювала всю компанію разом із кабельними активами. Як пише Reuters, керівництво WBD тоді посилалося на сумніви щодо фінансування та відсутність повних гарантій від родини Еллісонів.

Водночас інвестори Warner Bros., зокрема Harris Associates (п’ятий за величиною акціонер компанії) заявили про готовність переглянути пропозицію, якщо Paramount покращить фінансові умови та зніме ризики, пов’язані зі структурою угоди.

Що відомо про продаж WBD

Згідно з контрактом між Warner Bros. і Netflix, вихід WBD з цієї угоди обійдеться компанії у 2,8 млрд доларів штрафу. Обидві потенційні угоди – як із Paramount, так і з Netflix – потребуватимуть не лише підтримки акціонерів, а й ретельної антимонопольної перевірки у США та Європі.

Американські законодавці з обох партій занепокоєння рівнем концентрації в медіаіндустрії. Президент США Дональд Трамп заявив, що братиме участь у розгляді цього питання.

У разі об’єднання Paramount і Warner Bros. створять медіахолдинг, який за масштабами перевищить Disney та об’єднає двох великих телевізійних операторів. Щоправда, деякі сенатори-демократи застерегли, що така структура може отримати контроль над «майже всім контентом, який американці дивляться по телебаченню».

Поглиблення співпраці між Netflix і Warner Bros. може ще більше зміцнити позиції Netflix на ринку стримінгу, сформувавши групу з 428 млн передплатників. У Netflix заявили, що готові виконувати кінотеатральні зобов’язання Warner Bros. і переконані, що угода буде вигідною для споживачів завдяки зниженню витрат і пакетним пропозиціям.