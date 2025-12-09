Paramount хоче купити Warner Bros дорожче за Netflix

Paramount, яка входить до групи Skydance Corporation, подала нову тендерну пропозицію щодо повного викупу акцій Warner Bros. Discovery на суму 108,4 млрд доларів. В оприлюдненій 8 грудня заяві компанії йдеться, що угода охоплює весь бізнес WBD разом із підрозділом Global Networks.

У Paramount заявили, що їхня пропозиція у 30 доларів готівкою за акцію вигідніша за пропозицію Netflix. Вони переконують, що акціонери можуть отримати на 18 млрд доларів більше готівки, а сам процес узгодження угоди, імовірно, буде простішим у контексті регуляторних процедур. Зокрема, генеральний директор Paramount Девід Еллісон наголосив, що можливе об’єднання двох студій піде на користь як кіноіндустрії, так і глядачам. За його словами, посилення конкуренції створить «міцніший Голлівуд».

Тим часом Netflix уже відчув серйозні труднощі, адже їх пропозиція загрожує штрафом – 5,8 млрд доларів за розірвання угоди та втручанням антимонопольного комітету. Як зазначає Reuters, саме це суттєво ускладнює реалізацію угоди.

Пропозицію Netflix також критикують американські законодавці та голлівудські профспілки, які побоюються потенційних скорочень робочих місць і зростання цін для користувачів. Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто братиме участь у питанні щодо можливого злиття Netflix і Warner Bros.

Зауважимо, що Paramount, одна з найстаріших студій Голлівуду, змінила власника у серпні 2025 року. Компанію придбав Девід Еллісон – син засновника Oracle та мільярдера Ларрі Еллісона, після чого її об’єднали зі Skydance Media. Еллісон-старший відомий як давній донор Республіканської партії та Дональда Трампа.

Після оголошення пропозиції акції Paramount зросли на 3,7%, Warner Bros. Discovery — на 6,7%, тоді як цінні папери Netflix втратили 3,6%.

Що відомо про купівлю Warner Bros. Discovery?

5 грудня Netflix оголосила про угоду з придбання Warner Bros. Discovery приблизно за 82,7 млрд доларів, або 27,75 долара за акцію. За умовами угоди, Netflix має намір купити всі кіно- та телевізійні активи Warner Bros., включно зі студіями HBO та сервісами HBO Max.

Завершення угоди мало б відбутись упродовж 12-18 місяців, проте перед цим Warner Bros. Discovery має виділити свій підрозділ Global Networks, який об’єднує кабельні телеканали CNN, TNT Sports, Discovery та інші, в окрему публічну компанію Discovery Global. Цей процес очікують у третьому кварталі 2026 року.

Поглинання Warner Bros. дасть Netflix доступ до популярних серіалів, серед яких «Теорія великого вибуху», «Клан Сопрано», «Гра престолів», «Друзі», а також до франшиз DC і «Гаррі Поттер». Крім того, компанія отримає права на класичні фільми, зокрема «Касабланка», «Громадянин Кейн» та «Чарівник країни Оз».