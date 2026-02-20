Цех раніше виготовляв ковбасу та інше м'ясиво, але 10 років тому зупинився

Акціонерне товариство «Укртранснафта» провело аукціон з продажу закинутого м’ясоцеху, що розташований на території села Куровичі Золочівського району. У торгах за право володіти виробничим об’єктом взяли участь місцеве фермерське господарство та компанія з львівської будівельної групи «Еко-Дім». Пропозиція останньої – 5,501 млн грн – стала переможною.

Як йдеться в описі лоту, комбінат працював протягом 1995-2016 років та займався переробкою м’яса, виготовленням та продажем різних видів м’ясива. Але згодом зупинився через «відсутність достатнього попиту на продукцію та зменшенням сировинної бази в регіоні» і відтоді не працював. Нині об’єкт перебуває у незадовільному стані.

«Будівлі і споруди потребують проведення ремонту. Обладнання є морально та фізично застарілим, його переважна більшість є повністю зношеним, частково розукомплектованим», – сказано в оголошені.

Цех та допоміжні споруди (склади, гаражі тощо) мають площу 947 м2, до них підведена електрика, вода і газ. Земельна ділянка – 1 га.

Закинутий м’ясоцех в Куровичах, фото «Укртранснафти»

У торгах, що відбулися 18 лютого на платформі «Prozorro.Продажі», взяли участь два претенденти – місцеве фермерське господарство «Оберіг-Куровичі» та ТзОВ «Родючий лан» з Червоноградського району. Початкова вартість продажу була 3,78 млн грн, під час аукціону вона зросла у майже 1,8 раза. У фінальному раунді переможною виявилася пропозиція «Родючого лану» – 5 501 314 грн, «Оберіг-Куровичі» запропонував лише на 1 грн менше від червоноградської компанії.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Родючий лан» входить до львівської групи компаній «Еко-Дім». Вона займається є будівництвом, виробництвом будівельних матеріалів, нерухомістю, наданням освітніх і фінансових послуг тощо. Львів’янам група відома за будівництвом житлових комплексів під брендом «Еко-Дім», приватними навчальними закладами «Еколенд». Основним власником групи є львівській бізнесмен Володимир Артемович.

ФГ «Оберіг-Куровичі» зареєстроване 2007 року та належить місцевим жителям Василю та Миколі Осташевським. Господарство займається вирощуванням зернових культур та продажем збіжжя, виконує сільськогосподарські роботи на замовлення тощо.

АТ «Укртранснафта» – це компанія, що є оператором системи магістральних нафтопроводів. Власником АТ на 100% є державній НАК «Нафтогаз України». Нещодавно «Укртранснафта» почала розпродувати непрофільні активи у всіх регіонах країни, зокрема це будівля банку у центрі Рівного, цех по переробці шкірсировини біля Бродів, адміністративна будівля в Полтаві тощо.