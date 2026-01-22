«Картонно-паперова компанія» модернізує виробництво у Львові

«Картонно-паперова компанія» – один з найбільших виробників паперових рушників, серветок і туалетного паперу в Україні – запланувала збільшити потужності у Львові. Підприємство невдовзі почне будівництво нового виробничого цеху з допоміжними приміщеннями на 3,9 тис. м2.

На початку 2025 року компанія оприлюднила оголошення про намір знести на території фабрики кілька старих будівель та побудувати на їхньому місці сучасний цех з переробки картону, а також нові адміністративні та складські приміщення.

«Реалізація [проєкту] дозволить працевлаштувати близько 300 чоловік, що забезпечить надходження податків до місцевого бюджету», – йшлося у повідомленні.

У січні 2026-го на порталі Єдиної державної системи у галузі будівництва з’явилась проєктна документація щодо планованого розширення фабрики. Згідно з ним, новий цех з виробництва картону буде двоповерховим та матиме 3,93 тис. м2. Його будуватимуть протягом 15 місяців. На новому об’єкті, як йдеться в документах, працюватимуть близько 40 робітників.

Упродовж останніх років «Картонно-паперова компанія» модернізує виробництво, зокрема 2024 року на території фабрики звели новий цех з виробництва санітарно-гігієнічних виробів.

Раніше ZAXID.NET звертався по коментар щодо планованого розширення фабрики до керівника компанії Андрія Занька, проте він відмовився розголошувати подробиці.

«Картонно-паперова компанія» – один з найбільших українських виробників картону, паперу, виробів з картону тощо. Потужності розташовані у Львові у місцевості Знесіння. Раніше фабрика мала назву «Львівкартонопласт», підприємство було створене 1946 року у на базі виробничих площ механічного заводу.

Нині компанія виготовляє картон, гільзи та кутники, а також продукцію з целюлози та переробленої макулатури (паперові рушники, серветки, туалетний папір тощо). КПК володіє кількома торговими марками – це Papero, «Біла лінія», DeliSoft. Згодом у компанії також має з’явитися продукція під брендами «Файні рушники», «Файний папір» та «Файні серветки». КПК продає власні вироби як на українському ринку, так й на експорт, зокрема до ЄС.

Торік, згідно з даними платформи Vkursi, валовий дохід КПК становив 1,27 млрд грн, чистий – 214,3 млн грн. Активи компанії у звітності вказані 1,28 млн грн, кількість працівників – 487. Борги підприємства (банківські кредити та інші зобов’язання) становлять 263,3 млн грн. Зокрема, цьогоріч у січні підприємство позичило 90 млн грн під заставу виробничого обладнання.

Бенефіціарними власниками «Картонно-паперової компанії» є місцеві підприємці – Володимир Ложовський з Малечковичів, Степан Делятинський і Тетяна Онишкевич з Винників. Усі вони мають частки по 27,78%. Раніше усі троє були бізнесовими партнерами львівського бізнесмена Олександра Бережанського, що володіє мережами «Близенько» і «Чистенько» та іншим бізнесом.

Іще 16,66% належить киянці Тетяні Поповій – це співвласниця інвестиційної групи «ТАСК», що надає фінансові послуги, займається будівництвом, постачанням природного газу тощо.

До 2018 року одним з власників компанії був Данило Волинець – банкір та чоловік колишньої міністерки фінансів і експосолки України в США Оксани Маркарової. Він мав 16,66%, які нині належать Поповій.