На Львівщині продають птахофабрику, на якій вирощують бройлерів

У селі Кунин поблизу Жовкви за 680 тис. доларів на продаж виставили ферму з вирощування курей-бройлерів. Її річна потужність становить до 3 млн тушок птиці. Власницею птахокомплексу є львівська підприємиця Зоряна Була, яка разом із родичами володіє будівельною групою компаній під брендом «Кворум» (Quoroom).

Оголошення про пошук покупців у середині січня з’явилося на кількох платформах (наприклад, тут і тут). Йдеться про повне придбання бізнесу – чинної птахофабрики з вирощування бройлерів на околиці села Кунин, або купівлю мажоритарної частки у бізнесі. Площа птахокомплексу становить 3830 м², земельна ділянка – 1,76 га. На фермі є кілька курників, кормоцех та інші будівлі.

«Комплекс використовується для промислового вирощування м’ясних порід курей», – йдеться в описі об’єкта. З урахуванням п’яти циклів вирощування птиці, річна потужність птахофабрики становить до 3 млн тушок. Валовий дохід – 54–58 млн грн на рік.

У повідомленні про продаж не зазначено, яка фізична чи юридична особа є продавцем. Проте, згідно з даними платформи великих даних Vkursi, комплексом будівель птахофабрики в Кунині володіє львівська підприємиця Зоряна Була. Вона також є одноосібною бенефіціаркою зареєстрованого за адресою птахофабрики ТзОВ «Галицька ферма», що займається розведенням свійської птиці. Торік, як йдеться у звітності цієї компанії на платформі YouControl, її брутто-прибуток становив 2,16 млн грн, натомість загалом фірма показала збиток у 1,16 млн. Активи «Галицької ферми» оцінили у 3,15 млн грн, а борги – 7,19 млн грн. Компанія отримувала збитки від початку свого заснування у 2020 році, йдеться у даних звітності.

Зоряна Була разом із братом Романом Булою та іншими родичами є власниками львівської групи компаній під брендом «Кворум» (Quoroom). Їхні інтереси зосереджені здебільшого на будівництві багатоквартирних житлових комплексів та офісно-торгових центрів. Також компанії групи займаються видобуванням та продажем щебеню, торгівлею автомобілями, наданням фінансових послуг та іншими видами бізнесу.