Пожежа сталася в селі Замостя Вижницького району

Уночі, 28 грудня, в селі Замостя Вижницького району сталася пожежа на птахофермі. Вогонь гасили три десятки рятувальників, загинули близько 5 тис. курей.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Чернівецькій області, про пожежу в будівлі для утримання свійської птиці повідомив власник птахоферми.

«Вогнеборці та місцеві пожежні команди ліквідували пожежу на площі 975 м2. Через пізнє виявлення загорання, полум'я знищило перекриття та покрівлю будівлю. Внаслідок пожежі загинуло близько 5 тис. курей», – зазначили в ДСНС.

На місці події працювали 37 рятувальників та 12 одиниць техніки. Обійшлося без постраждалих. Що стало причиною загорання встановлюють правоохоронці.