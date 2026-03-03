Невідомі вкрали 116 блоків з чотирьох літаків МіГ-29

Начальнику групи зберігання авіаційної техніки львівської військової частини повідомили про підозру через розкрадання запчастин до літаків МіГ-29 під час його чергування.

Справа стосується інциденту, що трапився в лютому 2020 року. Начальник групи зберігання авіаційної техніки однієї з військових частин Львова виконував обов’язки патрульного з охорони стоянки авіаційної техніки і 26 лютого був у добовому наряді.

Під час його чергування невідомі проникли на територію частини і демонтували з чотирьох винищувачів МіГ-29 116 блоків загальною вартістю понад 2 млн грн. При цьому, військовий, який був на чергуванні, не помітив крадіжки і наступного дня здав пост.

Досудове розслідування триває майже шість років. 17 лютого 2026 року військовому повідомили про підозру у порушенні статутних правил патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 418 ККУ. Про це стало відомо з ухвали Личаківського районного суду, який обрав йому запобіжний захід – 266,3 тис. грн застави, хоча прокуратура наполягала на ув’язненні з альтернативою застави.

Додамо, що за матеріалами справи, викрадені блоки до літаків невдовзі найшли на території поблизу Львівського авіаремонтного заводу.