У бюджеті міста немає грошей на капітальні ремонти

Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради оголосив тендери на проведення поточного ремонту вулиць Євгена Коновальця та Степана Бандери. Про це у понеділок, 2 березня, повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.

За словами посадовця, капітальний ремонт вул. Євгена Коновальця востаннє проводився за радянських часів.

«У 2021 році ми розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації для комплексної реконструкції вулиці, який передбачав зміну конфігурації перехресть, ремонт тротуарів, розвиток велосипедної інфраструктури, оновлення проїжджої частини та інженерних мереж. Але в умовах війни місто не має можливості реалізувати настільки масштабний проєкт», – написав Михайло Смушак у фейсбуці.

На поточний ремонт вул. Євгена Коновальця мерія планує витратити з бюджету Івано-Франківська 7,79 млн грн. Роботи хочуть завершити до 30 червня 2026 року. Аукціон відбудеться 13 березня.

Також Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт вул. Степана Бандери.

«Найгірший стан покриття після зими – на вузькій ділянці від вулиці Сахарова до розширення в районі вулиці Київської. Роботи плануємо виконувати картами замінюючи суцільно верхній шар асфальтобетону», – сказав Михайло Смушак.

Поточний ремонт цієї вулиці обійдеться платникам податків у 5,56 млн грн. Підрядника оберуть на аукціоні 12 березня.