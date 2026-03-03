На ямковий ремонт двох вулиць у Франківську планують витратити понад 13 млн грн
Підрядників оберуть на аукціонах 12 і 13 березня
Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради оголосив тендери на проведення поточного ремонту вулиць Євгена Коновальця та Степана Бандери. Про це у понеділок, 2 березня, повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.
За словами посадовця, капітальний ремонт вул. Євгена Коновальця востаннє проводився за радянських часів.
«У 2021 році ми розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації для комплексної реконструкції вулиці, який передбачав зміну конфігурації перехресть, ремонт тротуарів, розвиток велосипедної інфраструктури, оновлення проїжджої частини та інженерних мереж. Але в умовах війни місто не має можливості реалізувати настільки масштабний проєкт», – написав Михайло Смушак у фейсбуці.
На поточний ремонт вул. Євгена Коновальця мерія планує витратити з бюджету Івано-Франківська 7,79 млн грн. Роботи хочуть завершити до 30 червня 2026 року. Аукціон відбудеться 13 березня.
Також Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт вул. Степана Бандери.
«Найгірший стан покриття після зими – на вузькій ділянці від вулиці Сахарова до розширення в районі вулиці Київської. Роботи плануємо виконувати картами замінюючи суцільно верхній шар асфальтобетону», – сказав Михайло Смушак.
Поточний ремонт цієї вулиці обійдеться платникам податків у 5,56 млн грн. Підрядника оберуть на аукціоні 12 березня.