Техніка компанії США перебуває під заставою в «Укрексімбанку»

Івано-Франківська міська рада передала своєму КП «Муніципальна дорожня компанія» два нові навантажувачі, загальною вартістю майже 11 млн грн. Рішення ухвалили на сесії у четвер, 5 лютого, передає «Галка».

Йдеться про техніку американської компанії Bobcat 2025 року випуску – універсальний навантажувач S650 з навісним обладнанням, вартістю 4,9 млн грн, та колісний навантажувач з телескопічною стрілою, вартістю майже 6 млн грн.

У проєкті рішення зазначено, що навантажувачі купили в кредит і наразі техніка перебуває під заставою в «Укрексімбанку». Обладнання передали комунальному підприємству за правом узуфрукта (тимчасового безоплатного користування).

«Муніципальна дорожня компанія» не має права відчужувати майно, зобов’язана утримувати навантажувачі в належному стані та ремонтувати їх за власні гроші.