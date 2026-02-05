Чиновники визнали, що підрядник допустив помилку

Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради опинився у центрі скандалу після того, як замовив до друку настінні календарі з помилками. У мерії закликали власників бракованої продукції обмінювати її на нову.

На помилки у календарі звернув увагу Станіслав Поплавський. На оприлюдненому ним фото видно, що лютий 2026 року починається у четвер, а не в неділю, і триває 31, а не 28 днів.

«Руслан Романович, це чергова штанга... Ще й за бюджетні гроші», – написав франківець у фейсбуці.

У середу, 4 лютого, на інцидент відреагували в Івано-Франківській міськраді. Чиновники визнали, що під час виробництва календарів підрядник допустив технічну помилку.

«Цей брак виявили під час приймання першого тиражу товару, після чого продукцію негайно повернули виконавцю для виправлення. Перший тираж налічував всього 100 штук, що є менше як 10% замовленого товару», – зазначили у Департаменті інвестиційної політики.

За словами мера Руслана Марцінківа, на заміну календарів грошей з бюджету міста не витрачали, наклад передруковували коштом постачальника.

Хто друкував календарі

За інформацією Prozorro, настінні календарі під назвою «Івано-Франківськ – надійний тил» обійшлися платникам податків у майже 200 тис. грн (близько 156 грн за один примірник). Два підряди отримала ФОП Оксана Савин, зареєстрована у серпні 2024 року. За того часу підприємиця виграла низку закупівель, в основному Івано-Франківської міської ради, на понад 2,7 млн грн.

Журналісти «Курсу» звернули увагу на те, що у тендерній документації Оксана Савин вказує електронну адресу buhmistonw@gmail.com. Ту саму адресу використовує і ТОВ «Місто-НВ», директором якої є голова бюджетної комісії Івано-Франківської міської ради Роман Онуфріїв, а співвласницею фірми – його дружина Ольга Онуфріїв.

У мерії повідомили, що вже отримали нові календарі і закликали власників бракованої продукції до обміну – в кабінеті №410 Івано-Франківської міської ради.