Дрони атакували Полтавську область вранці 3 березня

Зранку вівторка, 3 березня, російські окупанти завдали дронових ударів по Україні. Зокрема, під атакою опинилася Полтавщина – там уламки безпілотників поранили чотирьох людей, повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За даними посадовця, ворожі безпілотники атакували територію Полтавського району. У пресслужбі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування БпЛА в напрямку Полтави близько 08:00.

Дрони вдалося збити. Їхні уламки впали на території району.

«Четверо людей отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога. Пошкоджено прилеглі будівлі», – повідомив Дяківнич.

Зазначимо, також через нічну атаку постраждала Одеська область. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ударів пошкоджені обʼєкти портової та транспортної інфраструктури.

«Пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери, вибито скління в адміністративних будівлях. Загоряння не зафіксовано», – повідомив Кіпер.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на 3 березня росіяни завдали ударів 136 безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів. В результаті роботи української ППО вдалося збити чи подавити 127 дронів. Попри це, зафіксовані влучання пʼятьох дронів на трьох локаціях та падіння уламків ще на трьох локаціях.