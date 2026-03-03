Під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили партію нової техніки

У вівторок, 3 березня, у пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею львівські митники виявили у мікроавтобусі контрабандну техніку на 1,7 млн грн. Водій запевняв митників, що його лише попросили перевезти бус.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці, 33-річний мешканець Тернополя за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter повертався із Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика», обравши смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, які не підлягають обовʼязковому декларуванню та оподаткуванню.

Однак під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили партію нової техніки: 7 ноутбуків Asus, Acemagic, MSI, Gigabyte; 10 смарт-годинників Garmin; 10 процесорів AMD, Intel; 4 планшети Samsung; 3 телефони Xiaomi та Samsung; 7 відеокарт і материнську плату.

Митники зазначили, що водій не надав документів про придбання вказаної техніки. У своїх поясненнях чоловік зазначив, що переміщував бус через кордон України на прохання третьої особи, яка стверджувала, що він «порожній» і не містить жодних цінних речей.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно ч.2 ст. 471 МКУ. Митники зазначили, що приблизна вартість техніки становить 1,7 млн грн.