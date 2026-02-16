Мешканця Львівщини судили за контрабанду смартфонів у запасному колесі
До теми
Мешканця Львівщини судили за контрабанду смартфонів. Микола Шот намагався перевезти через пункт пропуску «Шегині-Медика» 188 телефонів в запасному колесі.
Як йдеться в постанові суду, інцидент стався 26 вересня 2025 року. Водій Renault Trafic обрав «зелений коридор», однак під час рентген-сканування митники зафіксували підозрілу аномалію. Після додаткового огляду та демонтажу решітки під днищем авто в запасному колесі виявили 186 iPhone 14, один iPhone 13 та один Samsung Galaxy S24 без упаковки. Експертиза встановила, що загальна ринкова вартість техніки становить понад 3,1 млн грн.
У суді Микола Шот визнав вину та пояснив свої дії складним матеріальним становищем.
Мостиський районний суд визнав винним Миколу Шота у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.483 Митного кодексу (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Порушнику призначили штраф у розмірі 50% вартості товару – 1,5 млн грн. Вилучені смартфони постановили повернути власнику без конфіскації. Крім того, з нього стягнуть витрати за зберігання товару та судовий збір. Постанова може бути оскаржена упродовж десяти днів з дня її винесення.