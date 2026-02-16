Водій Renault Trafic обрав «зелений коридор», однак під час рентген-сканування митники зафіксували підозрілу аномалію

Мешканця Львівщини судили за контрабанду смартфонів. Микола Шот намагався перевезти через пункт пропуску «Шегині-Медика» 188 телефонів в запасному колесі.

Як йдеться в постанові суду, інцидент стався 26 вересня 2025 року. Водій Renault Trafic обрав «зелений коридор», однак під час рентген-сканування митники зафіксували підозрілу аномалію. Після додаткового огляду та демонтажу решітки під днищем авто в запасному колесі виявили 186 iPhone 14, один iPhone 13 та один Samsung Galaxy S24 без упаковки. Експертиза встановила, що загальна ринкова вартість техніки становить понад 3,1 млн грн.

Фото Державної митної служби

У суді Микола Шот визнав вину та пояснив свої дії складним матеріальним становищем.

Мостиський районний суд визнав винним Миколу Шота у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.483 Митного кодексу (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Порушнику призначили штраф у розмірі 50% вартості товару – 1,5 млн грн. Вилучені смартфони постановили повернути власнику без конфіскації. Крім того, з нього стягнуть витрати за зберігання товару та судовий збір. Постанова може бути оскаржена упродовж десяти днів з дня її винесення.