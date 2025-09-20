У одному мікроавтобусі телефони були заховані у тайнику

У суботу, 20 вересня, львівські митники виявили контрабанду iPhone на 6 млн грн – йдеться про 148 телефонів, які перевозили у двох авто. Митники не повідомляють, які саме моделі телефонів намагались ввезти в Україну та чи є серед них нові iPhone 17.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці, 20 вересня близько 10:00 в пункт пропуску «Шегині-Медика» із Польщі прибули автомобілі Renault та Mercedes під керуванням 41-річного мешканця Львівщини та 43-літнього жителя Буковини. Під час проходження митного контролю кожен з водіїв вказав у декларації про переміщення мікроавтобусом «лише особистих речей».

Митники вказують, що водії поводились дивно, тому авто вирішили перевірити за сканувальною системою.

Під час поглибленого огляду виявили в багажних відділеннях бусів 49 і 99 iPhone. В останньому випадку телефони були приховані у спеціально облаштованому тайнику. За попередніми даними, вартість товарів становить понад 6 млн грн. Митники не повідомляють, які саме моделі телефонів намагались ввезти в Україну та чи є серед них нові iPhone 17.

Нагадаємо, що на Закарпатті митники виявили першу контрабанду iPhone 17 Pro Max.