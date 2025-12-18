Митники виявили у мікроавтобусі незадекларовані мобільні телефони моделі iPhone 16

Галицький районний суд Львова визнав водія мікроавтобуса винним у перевезенні 99 мобільних телефонів iPhone 16 з приховуванням від митного контролю. Йому призначили 2 млн грн штрафу без конфіскації вилученої техніки.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, вранці 20 вересня у пункт пропуску «Шегині – Медика» заїхав мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, обравши смугу «зелений коридор». Митники виявили у мікроавтобусі незадекларовані мобільні телефони моделі iPhone 16 (різних модифікацій). Частина телефонів була у порожнині палиці багажного відділення, а інша – над стелею.

Водій мікроавтобуса Руслан Паламар на засідання суду не прийшов, як і його адвокат, який подав письмові заперечення. Адвокат вважає, що, оскільки ніші, у яких виявили телефони, не були створені спеціально для перевезення товарів з приховуванням від митного контролю, то у діях його клієнта відсутній умисел на незаконне переміщення товарів. Адвокат просив закрили провадження у справі.

Цю справу розглянула суддя Наталія Зубачик, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Мікроавтобус був переобладнаний із вантажного у пасажирський. Експерт не підтвердив, що у мікроавтобусі були тайники, тому вилучене авто суд вирішив не конфісковувати.

Суддя визнала водія мікроавтобуса винним за ч.1 ст.483 МКУ (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Йому призначили 2 млн грн штрафу (50% вартості товару) без конфіскації знайдених телефонів. Постанову ще можна оскаржити.