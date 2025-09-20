Митники вилучили 29 телефонів, які перевозили у двох авто

Пізно ввечері 19 вересня закарпатські митники виявили партію телефонів iPhone 17 Pro Max, які намагались незаконно ввезти в Україну. Держмитслужба повідомляє, що партію нових iPhone 17 затримали на кордоні у день старту продажів.

Західне управління Держприкордонслужби повідомило, що прикордонники Чопського загону спільно зі митниками запобігли спробі незаконного ввезення iPhone 17 Pro Max– загалом вилучили 29 телефонів, які перевозили у двох авто. Випадки трапились у пункті пропуску «Ужгород».

Водії та пасажири, жителі Закарпаття, запевняли, що везуть їх для особистого користування. Виявлені телефони вилучено співробітниками митниці. Їх вартість буде визначено додатково з залученням відповідного експерта.

Митники уточнюють, що одним із порушників виявився українець, який повертався додому із Австрії та віз 20 телефонів. Чоловік обрав смугу руху «зелений коридор», яка передбачає відсутність товарів, обовʼязкових для декларування та оподаткування митними платежами. Однак вартість виявлених товарів суттєво перевищувала дозволену норму. Відтак, за цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ.

У другому випадку 39-річна українка їхала з Австрії на авто Mercedes-Benz, вона також обрала смугу спрощеного контролю. Однак, серед її речей знайшли 9 смартфонів iPhone 17 Pro. Щодо неї також склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ.