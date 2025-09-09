Водій одного із двох авто прорвав кордон, а іншого затримали митники

Мешканець Львівщини перевозив контрабандні товари з-за кордону та прорвав кордон, виїхавши за межі пункту пропуску у Краковці. Його затримали через годину у Яворівському районі.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 9 вересня, цей випадок трапився у вересні 2025 року. У пункт пропуску «Краківець-Корчова», що на кордоні з Польщею, приїхали два вантажні авто під керуванням жителів Львівщини. Для проходження митного контролю вони обрали «червоний коридор».

Під час рентгеноогляду вивили, що в кузовних частинах вказаних авто є тайники за обшивкою, де сховані незадекларовані товари. Один із водіїв, зрозумівши, що його викрили, без зупинки на великій швидкості поїхав в напрямку України, прорвавши кордон. Автомобіль іншого чоловіка був затриманий працівниками митниці.

Для переслідування втікача правоохоронці ввели спецоперацію «Перехват». Вже через годину вантажне авто виявили на території домоволодіння у Яворівському районі.

Вантажівку вилучено, а у автомобілі другого водія у схованці даху виявлено електронну техніку – 320 мобільних телефонів та гаджетів відомих іноземних брендів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області розпочато розслідування за ч. 2 ст. 201-3 КК України (контрабанда товарів).