Яворівський районний суд Львівської області покарав уже другого інспектора за порушення правил несення прикордонної служби. Йдеться про випадок, коли мікроавтобус прорвав кордон у пункті пропуску «Краківець-Корчова». За порушення при огляді буса прикордоннику призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, інспектор прикордонної служби Назар К. у пункті пропуску «Краківець-Корчова» 5 вересня під час огляду мікроавтобуса Volkswagen не виявив тайник, також немає відеозапису, як проводили огляд.

За цим фактом проводили службове розслідування, оскільки мікроавтобус залишив пункт пропуску без проходження митного контролю. Щодо прикордонника склали адмінпротокол про порушення правил несення прикордонної служби. У суді він визнав свою провину.

Раніше прокуратура повідомляла, що у вересні 2025 року два вантажних авто заїхали у пункт пропуску «Краківець» і у них були тайники з незадекларованими товарами. Один з водіїв на великій швидкості прорвав кордон і його авто виявили через годину у Яворівському районі. За цим фактом порушено кримінальну справу. Згодом прокуратура відредагувала оприлюднене повідомлення, прибравши згадку про прорив кордону.

Справу щодо прикордонника розглянула суддя Наталія Кондратьєва, яка оштрафувала його на 17 тис. грн. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше суд оштрафував ще одного прикордонника, який не завадив мікроавтобусу виїхати з пункту пропуску.