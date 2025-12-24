Віталій Шабунін звернувся до суду через бездіяльність ОГП

Голова Центру протидії корупції та військовий Віталій Шабунін звинуватив Офіс генерального прокурора у небажанні розслідувати публікації інтимних фото, з вилученого у нього під час обшуків телефону. За словами антикорупціонера, ОГП зареєстрував його заяву щодо витоку фото лише після розголосу. Про це Віталій Шабунін повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Як розповів Віталій Шабунін, у четвер, 18 грудня, він надіслав електронною поштою генпрокурору Руслану Кравченку заяву про злочин – виток інтимних фото з його телефону, який ДБР вилучило під час обшуків. За словами Шабуніна, правоохоронці мають протягом доби зареєструвати заяву й сповістити про це заявника. Однак, за словами антикорупціонера, відповіді він не отримав. Через відсутність реакції ОГП Віталій Шабунін зареєстрував скаргу до суду та публічно про це повідомив.

«Ми змусимо генпрокурора зробити це через суд – відповідну скаргу вже подано. Доступ до вилученого телефону з тим фото мали виключно прокурори Кравченка і ДБРівці Сухачова. Очевидно, що злочин вони вчиняли не з власної ініціативи, тож Кравченко банально рятує свою шкуру», – написав Віталій Шабунін вдень 24 грудня.

Заява Віталія Шабуніна щодо розслідування витоку фото з його телефону

Пізніше цього ж дня Офіс генпрокурора у коментарі для «Української правди» повідомив, що зареєстрував заяву.

«Звернення щодо вчинення злочину, яке надійшло від громадянина Шабуніна, було розглянуте виконавцями вчора – 23 грудня, і сьогодні – 24 грудня, за результатами розгляду до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) та ч. 2 ст. 387 (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального Кодексу України», – цитує «Українська правда» відповідь ОГП.

Водночас Віталій Шабунін впевнений, що Офіс генпрокурора не хоче розслідувати справу й зареєстрував заяву лише через розголос.

«Тобто Кравченко зареєстрував провадження лише через ДВА дні після моєї скарги в суд і то лише з публічного копня. І навіть в цьому нікчемний генпрокурор порушив закон, бо НЕ ПОВІДОМИВ про реєстрацію заявника. В мене досі немає офіційного повідомлення, тож я чекаю або на документ, або на особисто Кравченка в суді», – наголосив Віталій Шабунін.

Нагадаємо, 16 грудня Віталій Шабунін повідомив, що у деяких телеграм-каналах з’явилися його інтимні фото. За словами голови ЦПК, у мережу фотографії потрапили за вказівками керівників ДБР (Олексій Сухачов) та Офісу генпрокурора (Руслан Кравченко). На думку Шабуніна, таким чином начальники правоохоронних органів хотіли помститися за публікацію переліку посадовців силових структур, які, за даними ЦПК, причетні до спроби позбавити незалежності антикорупційні органи – НАБУ та САП.

У липні 2025 року ДБР після обшуків оголосило Віталію Шабуніну підозру в ухиленні від служби.Стверджується, що Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак протягом тривалого не з’являвся на службі й перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. При цьому, стверджує ДБР, Шабунін щомісяця отримував грошове забезпечення.

Центр протидії корупції назвав слідчі дії ДБР свавіллям та політичною розправою, які спрямовані на дискредитацію Шабуніна.