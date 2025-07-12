10 липня Шабуніна перевели з місця служби в Харкові до іншої військової частини, яка розташована на передовій на Харківщині

Центр протидії корупції відреагував на підозру та обшуки Державного бюро розслідувань щодо військовослужбовця і голови правління ЦПК Віталія Шабуніна. Активісти вважають дії правоохоронців свавіллям та політичною розправою, які спрямовані на дискредитацію Шабуніна. Про це йдеться в заяві ЦПК, опублікованій в суботу, 12 липня.

Днем раніше, 11 липня, 40-річному Віталію Шабуніну оголосили підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 190 КК України). Санкція статей передбачає до 10 років тюрми.

У ЦПК представили свою позицію, чому підозра від ДБР є абсолютно необґрунтованою. Там зауважують, що Віталій Шабунін добровільно мобілізувався до лав ЗСУ 25 лютого 2022 року, брав участь в обороні Києва, служив в ТрО в частині, яка дислокувалася на Київщині. Також він проходив службу на Донеччині та Харківщині.

«Кожного разу Віталій перебував за місцем дислокації того підрозділу, де відповідно до військових наказів свого керівництва проходив військову службу», – ідеться в повідомленні.

Активісти кажуть, що обвинувачення ДБР охоплюють період з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли підрозділ ТрО, у якому служив Шабунін, перебував в Сухолуччі на Київщині, а він сам був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Відрядження відбувалося за офіційним наказом командування, який Шабунін, як солдат, не міг не виконувати. У цей час його підрозділ дислокувався в Сухолуччі, що, як вважає ЦПК, спростовує підозру в ухиленні від військової служби на передовій.

Під час відрядження в НАЗК Віталій зокрема займався відновленням електронного декларування, плануванням та розробкою рішень щодо зменшення зловживань в оборонних закупівлях. Після завершення відрядження в НАЗК Віталій Шабунін разом зі своїм підрозділом поїхав на Донеччину, де проходив військову службу.

Ще одна підозра ДБР стосується того, що під час свого відрядження в НАЗК Шабунін отримував грошове забезпечення військовослужбовця та нібито заволодів цими коштами шляхом обману.

Команда ЦПК наголошує, що військовий виконував наказ командування про відрядження до НАЗК, й отримував стандартні військові виплати: 20 тис. грн грошового забезпечення та 30 тис. грн додаткової винагороди, яка була на той час передбачена для всіх військових незалежно від місця служби.

«Жодних "бойових виплат" Віталій ніколи не отримував. Сума, якою, на думку ДБР, незаконно заволодів Шабунін, завдавши "матеріальної шкоди державному бюджету в особі військової частини" – 224 249,49 грн, з яких 183 811,06 грн – це грошове забезпечення військовослужбовця, а 40 438,43 грн – це сплачене ЄСВ. Як нараховане та сплачене військовою частиною до бюджету ЄСВ можна розцінити як збитки для державного бюджету – лишається абсурдною загадкою», – кажуть активісти.

Коментуючи підозру ДБР у тому, що військовий незаконно використовував автомобіль, придбаний благодійним фондом, у ЦПК пояснюють, що практика передачі авто безпосередньо військовослужбовцю, а не військовій частині, є законною та поширеною у Силах оборони.

Як стверджують в Центрі протидії корупції, під час проведення слідчих дій адвокати, яким вдалося прибути вже постфактум, зафіксували низку порушень з боку ДБР. Зокрема ті кажуть, що всі обшуки проводилися без жодних ухвал суду, а вже під час обшуків як в будинку в Києві, так і на Харківщині слідчі навмисно не чекали адвокатів Шабуніна. А після прибуття адвокатів та їхніх спроб зафіксувати процес – ДБР погрожувало вилучити їхні телефони.

Окрім того, під час обшуку на Харківщині вилучення більшості техніки та предметів не було зафільмовано. Слідчі ДБР вилучили, зокрема, техніку невідомого походження, яка могла бути підкинута, каже команда Центру протидії корупції. Також у дружини та дітей активіста вилучили їхню особисту техніку й годинник Віталія.

Нагадаємо, удень 11 липня Центр протидії корупції повідомив, що ДБР проводить обшуки у їхнього керівника Віталія Шабуніна.

Перед цим, 10 липня, Шабунін заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до іншої військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Шабунін стверджував, що це сталось на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».