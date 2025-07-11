Команда ЦПД розцінює обшуки в Шабуніна як чергову хвилю атаки на нього з боку Офісу президента

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомила на сторінці Шабуніна в телеграмі команда ЦПД.

За даними ЦПД, ДБР проводить обшуки у військовій частині в Чугуєві, що на Харківщині, куди нещодавно перевели голову ЦПД. Крім того, обшуки проводять вдома у родини Шабуніна.

Там додали, що у Віталія Шабуніна забрали телефон.

«Нам також відомо, що обшуки проводять без ухвали суду. Припускаємо, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна – Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК», – йдеться у повідомленні.

Напередодні, 10 липня, Віталій Шабунін на своїй сторінці в телеграмі заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до іншої військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. За його словами, його перевели після критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі.

Йдеться про проєкт закону №13423, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу», і зокрема Давид Арахамія. Раніше Арахімя повідомив, що парламент розробив з Міноборони пакет законопроєктів про Defence City, який передбачає, що його резиденти матимуть спрощення митних процедур та експортного контролю військових технологій, а також додаткові гарантії захисту під час кримінальних процесів. За даними ЦПД, законопроєкт пропонує скасувати кримінальну відповідальність за порушення та злочини, які фігуранти вчинили під час виконання контрактів на оборону.

«Віддам належне Начальнику Генштабу (Гнатову): знайшов юридичну конструкцію, як перевести обмежено придатного в бойову механізовану бригаду, яка тримає ЛБЗ на Харківщині. Очевидно, що я не буду оскаржувати цей наказ», – написав Шабунін.

У «Центрі протидії корупції» повідомили, що розцінюють обшуки у Шабуніна як «чергову хвилю атаки» за критику Офісу президента та його очільника Андрія Єрмака. В ЦПД додали, що повідомлять більше деталей згодом.

У ДБР обшуки у Віталія Шабуніна наразі не коментували. Так само на заяви Шабуніна щодо його переведення наразі не реагували у Генштабі ЗСУ.