Обшуки проводять в службових кабінетах та в житлі митників

У службових кабінетах і помешканнях працівників Чернівецької митниці проводять обшуки. Фігурантів підозрюють у контрабанді до Румунії нелегально виготовлених сигарет, а саме марок Kent та Ashima. В обшуках беруть участь детективи Бюро економічної безпеки спільно з іншими правоохоронцями. Про це повідомив журналіст Тарас Середич у своєму телеграм-каналі. За даними іншого журналіста Євгенія Плінського, ймовірно, до контрабанди тютюну причетне також керівництво митниці.

«Обшуки відбуваються в кабінеті та квартирі керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова. За даними слідства, за повного сприяння керівництва та співробітників Чернівецької митниці організована група контрабандистів вивозила сигарети до Румунії під виглядом інших вантажів. Наприклад, мінвати», – зазначив Євгеній Плінський у своєму пості на фейсбуці.

Відомо також, що обшуки відбуваються не лише у керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова, а й у начальника митного поста «Порубне». Інформацію про проведення обшуків на митниці ZAXID.NET підтвердили й власні джерела у правоохоронних органах. Наразі відомо, що правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, чорну бухгалтерію та інші речі, що підтверджують участь посадовців у злочині.

Додамо, що Юрій Герасимов очолив Чернівецьку митницю у січні 2024 року. До того він працював у Харківській митниці. Герасимов замінив на посаді Михайла Товта, якого Держмитслужба звільнила після викриття мільйонних оборудок на кордоні. Зокрема, чернівецькі митники поза митним контролем пропустили в Україну вантажівки з електронними сигаретами на суму 42 млн грн.