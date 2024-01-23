Раніше Юрій Герасимов був керівником Харківської митниці

На чернівецькій митниці призначили нового керівника. Начальником буковинської митної служби став раніше виконувач обов’язки Юрій Герасимов. На цьому пості він замінив Михайла Товта, якого Держмитслужба звільнила після того, як правоохоронці виявили факти зловживання владою його підлеглих, а саме чернівецькі митники поза митним контролем пропустили в Україні вантажівки з електронними сигаретами на суму 42 млн грн.

До Чернівецької митниці Юрія Герасимова перевели ще в жовтні 2023 року. До того він очолював Харківську митницю.

«Наказом Державної митної служби України від 22 січня 2024 року Юрія Герасимова, який з 10 жовтня 2023 року був виконувачем обов’язків начальника Чернівецької митниці, призначено на посаду начальника обласної структури», – повідомили в Чернівецькій митниці у вівторок, 23 січня.

Юрій Герасимов – юрист за фахом, випускник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. В період з 2004 по 2021 роки проходив службу на офіцерських посадах в оперативних підрозділах Служби безпеки України, полковник СБУ. У вересні 2021 року розпочав свою роботу в митних органах, до призначення на Чернівецьку митницю очолював Харківську та Одеську митниці. Юрій Герасимов одружений, виховує двох дітей.

Додамо, що в грудні 2023 року ДБР та САП провели обшуки на чернівецькій митниці через масштабну контрабанду. Митників підозрюють в пропуску контрабанди електронних сигарет на 42 млн грн. За даними департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, працівники митного посту без належного митного оформлення та внесення відомостей про вантаж до інформаційної бази пропустили в Україну вантажівки, які перевозили електронні сигарети.