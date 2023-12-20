Керівника чернівецької митниці Михайла Товта звільнили. Як повідомила Держмитслужба України у вівторок, 19 грудня, Михайла Товта позбавили посади після того, як правоохоронці виявили факти зловживання владою його підлеглих. Працівникам ДБР та Департаменту стратегічних розслідувань вдалося з’ясувати, що чернівецькі митники поза митним контролем пропустили в Україні вантажівки з електронними сигаретами на суму 42 млн грн.

19 грудня працівники ДБР, прокуратури та поліції провели обшуки на прикордонно-пропускному пункті «Красноїльськ». Під час слідчих дій виявили докази протиправної дільності чернівецьких митників. Зокрема згідно з документами з румунської сторони, в Україну прямували в вантажні автомобілі з електронними сигаретами на суму 42 млн грн. Однак на територію нашої держави вони не заїхали, а просто «десь загубилися». Правоохоронці затримали двох митників, однак розслідування триває надалі.

Держмитслужба України повідомила, що за результатами внутрішнього розслідування керівника Буковинської митниці Михайла Товта звільнили. У відомстві зазначили, що начальник ймовірно теж причетний до оборудок з підакцизним товаром.

«В серпні було проведено позапланову перевірку, під час якої виявлено факти можливої протиправної діяльності керівника та посадових осіб Чернівецької митниці. Так, були встановлені факти, які свідчать про сприяння посадовцями переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на загальну суму понад 40 млн грн. Завдяки тісній взаємодії Держмитслужби та митних органів Румунії, вдалося отримати підтвердження цієї інформацію», – повідомили на офіційному сайті Держмитслужби України.

Також було ініціювала ряд дисциплінарних проваджень. Догани отримали 17 чернівецьких митників. Матеріали перевірки про факт скоєння можливого кримінального правопорушення передали поліцейським та ДБР. Двом посадовим особам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України.

Додамо, що Михайло Товт до того як очолити чернівецьку митницю керував митною службою в Закарпатській області. У період 2008-2017 роки він був директором Західного казенного підприємства пробірного контролю Міністерства фінансів Україні. З листопада 2007 року по серпень 2008 року – заступником голови державної митної служби — начальником Західної регіональної митниці. З 2005 року Михайла Товта було призначено першим заступником начальника Львівській митниці.