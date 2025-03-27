Юрій Герасимов Буковинську митницю очолив в січні 2024 року

Головний митник Чернівецької області Юрій Герасимов оприлюднив свої доходи в декларації за 2024 рік. Згідно з документом, дружина посадовця отримала 1 млн грн у подарунок. Також в декларації Юрій Герасимов зазначив, що користується автомобілем Toyota Camry 2023 року випуску, який у власність отримала його дружина в 2024 році за майже 1,5 млн грн.

Керівник Чернівецької митниці Юрій Герасимов задекларував 8 об’єктів нерухомості. Це три земельні ділянки в Харківській області площею 20 000 м2, 1500 м2 та 915 м2. Також він є власником домоволодіння площею 144 м2 та житловим будинком площею 20 м2 в селищі Високий Харківської області. Дружина Неля Герасимова та дві доньки володіють квартирою в Харкові площею 75 м2. У декларації Юрій Герасимов також вписав дві орендовані квартири в Чернівцях площею ​​​​​​90 і 80 м2. В декларації за 2023 рік митник зазначав, що він є власником будинку в селищі Оленівське Богодухівського району Харківської області площею понад 67 м2​, однак в декларації за 2024 рік його вже не має.

У сім’ї Герасимових є три транспортні засоби. Юрію належить мотоцикл Harley-Davidson FXCWC 2008 року випуску, придбаний у 2021 році за майже 150 тис. грн. У дружини митника є два автомобілі: Toyota Camry 2023 року випуску вартістю майже 1,5 млн грн і Toyota RAV4 2020 року випуску. У декларації за 2023 рік зазначався ще один автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску. В цьогорічному документі його вже не має, а зазначається, що Неля Герасимова отримала дохід в розмірі 900 тис. грн від продажу рухомого майна.

Неля Герасимова також володіє корпоративними правами на ТОВ «Центр правової допомоги “Ратум”». Її частка в статутному капіталі складає 33%.

Юрій Герасимов за 2024 рік отримав понад 950 тис. грн зарплати. Також він має 213 тис. грн пенсії. Дружина Неля отримала 129 тис. грн зарплати в фермерському господарстві «Ковальчуківське». Вона має понад 1,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Окрім того, отримала грошовий подарунок в розмірі 1 млн грн від Євгенії Яризько.

Готівку Юрій Герасимов задекларував в розмірі 10 тис. доларів. На його банківських рахунках розміщено понад 105 тис. грн та майже 20 тис. доларів. У Нелі Герасимової є 40 тис. доларів. На рахунках в банках є понад 20 тис. грн, 43 тис. доларів та 13,8 тис. євро.

Додамо, що Юрій Герасимов – юрист за фахом, випускник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. В період з 2004 по 2021 роки проходив службу на офіцерських посадах в оперативних підрозділах Служби безпеки України, полковник СБУ. У вересні 2021 року розпочав свою роботу в митних органах. Буковинську митницю очолив в січні 2024 року. До того він працював в Харківській митниці.