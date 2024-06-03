Керувати Чернівецькою митницею ,рія Герасимова призначили в січні 2024 року

Головний митник Чернівецької області Юрій Герасимов оприлюднив декларацію за 2023 рік. Згідно з документом, посадовець за цей період отримав понад 800 тис. гривень. Юрій Герасимов Буковинську митницю очолив недавно – в січні 2024 року. До того він працював в Харківській митниці. Також митник задекларував 8 об’єктів нерухомості. Його дружина Неля Герасимова вказала, що є однією із власниць підприємства, що займається наданням юридичних консультації ТОВ «Ратум».

Керівник Чернівецької митниці Юрій Герасимов у своїй декларації про доходи за 2023 рік зазначив три земельні ділянки в Харківській області площею 20000 м2, 1500 м2 та 915 м2. Також він є власником домоволодіння площею 144 м2 та житловим будинком площею 20 м2 в селищі Високий Харківської області. Дружина Неля Герасимова та дві доньки володіють квартирою в Харкові площею 75 м2. Також вони є власниками будинку в селищі Оленівське Богодухівського району Харківської області площею понад 67 м2​. Після призначення в Чернівецьку область Юрій Герасимов орендує в місті квартиру площею ​​​​​​90 м2.

В сім’ї Герасимових є три транспортні засоби. Юрію належить мотоцикл Harley-Davidson FXCWC 2008 року випуску. Придбав він його в 2021 році. Вартість двоколісного транспорту становить майже 150 тис. грн. В дружини головного митника є два автомобілі. Це Toyota Camry 2019 року випуску й вартістю 757 тис. грн. Також є Toyota RAV4 2020 року випуску.

Неля Герасимова також володіє корпоративними правами на ТОВ «Центр правової допомоги “Ратум”». Її частка в статутному капіталі складає 33%.

Юрій Герасимов за 2023 рік отримав понад 600 тис. грн зарплати в Харківській митниці та понад 200 тис. грн зарплати в Державній митній службі. Також йому надали понад 18 тис. грн соціальних виплат, як особі, що має статус учасника бойових дій. Гроші надійшли з управління соціальної політики Харківської міської ради. Дружина Неля отримала понад 95 тис. грн від підприємницької діяльності та 64 тис. грн соціальних виплат як ВПО.

Готівку Юрій Герасимов задекларував в розмірі 10 тис. доларів. На його банківських рахунках розміщено понад 41 тис. грн та майже 20 тис. доларів. В Нелі Герасимової є 40 тис. доларів. На рахунках в банках є понад 43 тис. грн, 14,8 тис. доларів та 9,6 тис. євро.

Додамо, що Юрій Герасимов – юрист за фахом, випускник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. В період з 2004 по 2021 роки проходив службу на офіцерських посадах в оперативних підрозділах Служби безпеки України, полковник СБУ. У вересні 2021 року розпочав свою роботу в митних органах, до призначення на Чернівецьку митницю очолював Харківську та Одеську митниці. Юрій Герасимов одружений, виховує двох дітей.