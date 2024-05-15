Георгій Мазурашу був обраний депутатом в 2019 році по 203 округу

Народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з документом, народний депутат за 2023 рік заробив понад 663 тис. грн, що на 160 тис. грн більше, а ніж в 2022 році. В декларації він вказав свою дружину Ольгу Мазурашу, яка працює в дошкільному закладі в Чернівцях та трьох синів. Також нардеп задекларував придбаний в 2022 році автомобіль Dacia Sandero.

В декларації нардеп вказав 6 об’єктів нерухомості. В декларації за 2022 рік значилося 5 об’єктів нерухомості. У його та дружини власності є земельна ділянка площею 700 м2 і квартира площею 48,9 м2 в Чернівцях. Також по довіреності він користується землею та житловим будинком площею 87, 5 м2 в Чернівцях. Власником цієї нерухомості є його сестра Фелічія. Георгій Мазурашу орендує ділянку та житловий будинок в Броварах Київської області в Тетяни Копанайко. В 2022 році нардеп купив автомобіль Dacia Sandero 2008 року випуску. Вартість авто склала 75 тис. гривень.

У Верховній Раді Георгій Мазурашу за 2023 рік заробив майже 663 тис. грн. Це на понад 160 тис. гривень більше, а ніж нардепу заплатили за 2022 рік. Його дружина, Ольга отримала понад 185 тис. грн зарплати в дошкільному навчальному закладі Чернівців. Готівкою нардеп тримає 49 тис. гривень та 27 тис. доларів, а на банківському рахунку є понад 152 тис. гривень. Додамо, що в 2022 році Георгій Мазурашу задекларував 73 тис. грн на банківському рахунку. В дружини Ольги задекларовано 2 тис. євро та 1,5 тис. грн на банківському рахунку.

Додамо, що Георгій Мазурашу у 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання по 203 округу (Чернівецька область) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань молоді і спорту. За даними Руху ЧЕСНО він з 2018 до 2020 року був керівником ТОВ «Інформаційне агенство “Чернівці-інфо”». У 2015 році невдало балотувався до Чернівецької обласної ради від «Об’єднання “Самопоміч”» по 64 округу (м.Чернівці) як безпартійний. У 2014-2018 роках був членом виконкому Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Народився 17 квітня 1971 року в селі Круп’янському Чернівецької області.