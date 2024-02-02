Готівкою нардеп тримає 49 тис. грн та 27 тис. доларів

Народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Документи на сайті НАЗК з’явилися після обіду 31 січня. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, народний депутат за 2022 рік заробив майже 500 тис. гривень. В декларації він вказав свою дружину Ольгу Мазурашу, яка працювала в управлінні освіти Чернівекьої міської ради, та трьох синів. Також нардеп задекларував приданий в 2022 році автомобіль Dacia Sandero.

У Верховній Раді Георгій Мазурашу за 2022 рік заробив майже 493 192 гривні. Це на 50 тис. гривень менше, а ніж нардепу заплатили за 2021 рік. Його дружина отримала від управління освіти Чернівецької міської ради понад 2000 гривень гонорару.

В декларації нардеп вказав 5 об’єктів нерухомості. У його та дружини власності є земельна ділянка площею 700 м2 і квартира площею 48,9 м2 в Чернівцях. Також по довіреності він користується землею та житловим будинком площею 87, 5 м2 в Чернівцях. Власником цієї нерухомості є його сестра Фелічія. Георгій Мазурашу орендує ділянку та житловий будинок в Броварах Київської області в Тетяни Копанайко. В 2022 році нардеп купив автомобіль Dacia Sandero 2008 року випуску. Вартість авто склала 75 тис. гривень.

Готівкою нардеп тримає 49 тис. гривень та 27 тис. доларів, а на банківському рахунку є понад 73 тис. гривень. В дружини Ольги задекларовано 2000 євро. В декларації за 2021 рік Георгій Мазурашу зазначав значно більше готівки та коштів на рахунку. Зокрема він мав 77 тис. гривень та на банківському рахунку – понад 113 тис. гривень.

Додамо, що Георгій Мазурашу у 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 9 скликання по 203 округу (Чернівецька область) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань молоді і спорту. За даними Руху ЧЕСНО він з 2018 до 2020 року був керівником ТОВ «Інформаційне агенство “Чернівці-інфо”». У 2015 році невдало балотувався до Чернівецької обласної ради від «Об’єднання “Самопоміч”» по 64 округу (м.Чернівці) як безпартійний. У 2014-2018 роках був членом виконкому Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Народився 17 квітня 1971 року в селі Круп’янському Чернівецької області.