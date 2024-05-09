З листопада 2021 року Антон Ковальський обіймає посаду прокурора Чернівецької області

Начальник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський опублікував декларацію про доходи за 2023 рік. Згідно з нею, керівник прокуратури заробив понад 1,6 млн гривень. Його дружина, Оксана Ковальська від підприємництва отримала 5,2 млн грн. Готівкою чиновник тримає 1,1 млн грн, також дружина прокурора має рахунок в банку канадського Монреалю.

В декларації про доходи за 2023 рік Антон Ковальський вказав, що має спільне майно разом з дружиною Оксаною та дітьми Володимиром й Олександрою. Зокрема, керівник прокуратури зазначив, що в його власності не має об’єктів нерухомості. Однак вписав дві орендовані квартири в Чернівцях. Також Антон Ковальський разом зі сім’єю прописаний в квартирі площею 79 м2 у Вінниці, а належить це житло його матері – Марії Ковальській. В цій категорії в порівнянні з декларацією за 2022 рік в Антона Ковальського нічого не змінилося.

Також за 2022 рік обласний прокурор декларував два автомобілі – це Volksvagen Polo 2011 року випуску, який належить батьку прокурора та Nissan Qashqai 2019 року випуску, який є у власності дружини Антона Ковальського Оксани. Вартість позашляховика становить понад 700 тис. гривень. В декларації за 2023 рік вказане лише одне авто, яке належить Оксані Ковальській.

За 2023 рік Антон Ковальський отримав майже 1,6 млн грн заробітної плати, а дружина – 5,2 млн грн від бізнесу. За даними Youcontrol вона займається роздрібною торгівлею товарами в неспеціалізованих магазинах у Вінниці. В декларації також вказана готівка, якою володіє керівник прокуратури – 1,1 млн грн. На його банківських рахунках розміщено понад 365 тис. грн. Оксана Ковальська має рахунок в банку канадського Монреалю, в декларації за 2022 рік було вказано, що вона тримає 6 тис. канадських доларів. Також готівкою в неї є 240 тис. грн. На рахунках в українських банках Оксана Ковальська має 144 тис. грн.

Додамо, що з листопада 2021 року Антон Ковальський обіймає посаду прокурора Чернівецької області. Роботу в прокуратурі розпочав у 2011 році. До призначення постійно працював у Вінницькій прокуратурі. З вересня 2020 по жовтень 2021 рік обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури.