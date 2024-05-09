Керівник прокуратури Буковини оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Антон Ковальський отримав 1,6 млн грн заробітної плати
Начальник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський опублікував декларацію про доходи за 2023 рік. Згідно з нею, керівник прокуратури заробив понад 1,6 млн гривень. Його дружина, Оксана Ковальська від підприємництва отримала 5,2 млн грн. Готівкою чиновник тримає 1,1 млн грн, також дружина прокурора має рахунок в банку канадського Монреалю.
В декларації про доходи за 2023 рік Антон Ковальський вказав, що має спільне майно разом з дружиною Оксаною та дітьми Володимиром й Олександрою. Зокрема, керівник прокуратури зазначив, що в його власності не має об’єктів нерухомості. Однак вписав дві орендовані квартири в Чернівцях. Також Антон Ковальський разом зі сім’єю прописаний в квартирі площею 79 м2 у Вінниці, а належить це житло його матері – Марії Ковальській. В цій категорії в порівнянні з декларацією за 2022 рік в Антона Ковальського нічого не змінилося.
Також за 2022 рік обласний прокурор декларував два автомобілі – це Volksvagen Polo 2011 року випуску, який належить батьку прокурора та Nissan Qashqai 2019 року випуску, який є у власності дружини Антона Ковальського Оксани. Вартість позашляховика становить понад 700 тис. гривень. В декларації за 2023 рік вказане лише одне авто, яке належить Оксані Ковальській.
За 2023 рік Антон Ковальський отримав майже 1,6 млн грн заробітної плати, а дружина – 5,2 млн грн від бізнесу. За даними Youcontrol вона займається роздрібною торгівлею товарами в неспеціалізованих магазинах у Вінниці. В декларації також вказана готівка, якою володіє керівник прокуратури – 1,1 млн грн. На його банківських рахунках розміщено понад 365 тис. грн. Оксана Ковальська має рахунок в банку канадського Монреалю, в декларації за 2022 рік було вказано, що вона тримає 6 тис. канадських доларів. Також готівкою в неї є 240 тис. грн. На рахунках в українських банках Оксана Ковальська має 144 тис. грн.
Додамо, що з листопада 2021 року Антон Ковальський обіймає посаду прокурора Чернівецької області. Роботу в прокуратурі розпочав у 2011 році. До призначення постійно працював у Вінницькій прокуратурі. З вересня 2020 по жовтень 2021 рік обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури.