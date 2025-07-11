Керівнику Центру протидії корупції Шабуніну оголосили підозру в ухиленні від служби
За даними ДБР, Шабунін щомісяця отримував грошове забезпечення, однак не перебував на місці служби
Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Йому інкримінують ухилення від військової служби. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомили у пресслужбі ДБР. Зазначимо, що правоохоронці традиційно не розголошують ім’я підозрюваного, однак за даними джерел «Суспільного», йдеться саме про Шабуніна. Напередодні ЦПК повідомляв, що ДБР проводили обшуки у військовій частині в Чугуєві, де віднедавна служить Шабунін.
За даними слідчих, Віталій Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, проте протягом тривалого часу не з’являвся на місці служби.
«Під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч грн, попри фактичну відсутність у військовій частині», – йдеться у повідомленні ДБР.
Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін незаконно використовував позашляховик, який завезли в Україну як гуманітарну допомогу для потреб армії. За даними ДБР, Шабунін використовував авто в особистих цілях, зокрема, для пересування по Києву.
Віталію Шабуніну оголосили підозру в ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, що вчинене у великих розмірах. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
У ДБР наголошують, що провадження «жодним чином не повʼязане з його професійною діяльністю».
«Закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону», – наголосили у ДБР.
Нагадаємо, вдень 11 липня Центр протидії корупції повідомив, що ДБР проводить обшуки у їхнього керівника Віталія Шабуніна.
Перед цим, 10 липня, Шабунін заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до іншої військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Шабунін стверджував, що це сталось на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».