Віталію Шабуніну загрожує до 10 років ув'язнення

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Йому інкримінують ухилення від військової служби. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомили у пресслужбі ДБР. Зазначимо, що правоохоронці традиційно не розголошують ім’я підозрюваного, однак за даними джерел «Суспільного», йдеться саме про Шабуніна. Напередодні ЦПК повідомляв, що ДБР проводили обшуки у військовій частині в Чугуєві, де віднедавна служить Шабунін.

За даними слідчих, Віталій Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, проте протягом тривалого часу не з’являвся на місці служби.

«Під виглядом “відряджень” перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч грн, попри фактичну відсутність у військовій частині», – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін незаконно використовував позашляховик, який завезли в Україну як гуманітарну допомогу для потреб армії. За даними ДБР, Шабунін використовував авто в особистих цілях, зокрема, для пересування по Києву.

Віталію Шабуніну оголосили підозру в ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, що вчинене у великих розмірах. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

У ДБР наголошують, що провадження «жодним чином не повʼязане з його професійною діяльністю».

«Закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону», – наголосили у ДБР.

Нагадаємо, вдень 11 липня Центр протидії корупції повідомив, що ДБР проводить обшуки у їхнього керівника Віталія Шабуніна.

Перед цим, 10 липня, Шабунін заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до іншої військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Шабунін стверджував, що це сталось на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».