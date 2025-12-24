Різдвяні привітання використовують після Святвечора

У період Різдва українці вітаються один з одним по-особливому. Зʼясуємо, як правильно вітатися і доки триває період різдвяних привітань.

У ПЦУ пояснюють: «У різдвяний період, від свята Різдва Христового і до Стрітення, вітання звучить так: “Христос народився!” або “Христос рождається!” – “Славімо Його!”».

Так починають вітатися вже у надвечірʼя Різдва, після Святвечора, коли ходять перші колядники. Існує три паралельні форми привітань – «Христос ся рождає», «Христос рождається» і «Христос народився». Між ними немає великої різниці.

«З перспективи нашого часу ми мали б казати, що “Христос народився”, бо подія відбулася в минулому. Але це свято має коріння у вічності, що Бог завжди є, в Нього немає минулого чи майбутнього часу – Він завжди теперішній. І тому “Христос рождається” – це теж правильне привітання», – цитує єпископа УГКЦ Степана Суса РІСУ.

Такі різдвяні привітання вживають до свята Стрітення – 2 лютого. А після нього повертаються до традиційного християнського вітання «Слава Ісусу Христу». У більш світському середовищі різдвяні привіти зазвичай використовують на самі свята, а потім кажуть «Добрий день».

На свято Богоявлення або Водохреща 6 січня вітаються «Христос хрещається» або «Христос охрестився!». На що відповідають: «У річці Йордані!».

Священники наголошують на тому, що загалом не варто зосереджуватися на формі привітання: головне сенс і щирість побажань.