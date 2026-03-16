Учні старшої школи навчатимуться з 10 по 12 клас

На Буковині шість навчальних закладів з нового навчального року розпочнуть впроваджувати реформу старшої школи з трирічним навчанням у старших класах. Міністерство освіти і науки України вже оприлюднило список шкіл. Загалом в Україні таких навчальних закладів буде 150. У цих ліцеях учні старшої школи навчатимуться із 10 по 12 клас. До переліку шкіл увійшли й два заклади з Чернівців.

Як повідомило МОН 13 березня, у 2026 році вибрані ліцеї з усієї України, окрім тимчасово окупованого Криму, отримають 1,2 млрд грн на оновлення освітніх просторів й обладнання. Йдеться про сучасні лабораторії, техніку та інструменти, які дають можливість працювати з експериментами, технологіями та практичними завданнями.

Які ліцеї Чернівців та Буковини беруть участь у пілоті освітньої реформи:

Опорний заклад «Мигівський ліцей» Берегометської селищної ради;

Красноїльський ліцей імені Алєксандру Ілскі Красноїльської селищної ради;

Великокучурівський заклад загальної середньої освіти імені В. Бузенка;

Іспаський опорний ліцей ім. Миколи Марфієвича Вижницької міської ради;

Чернівецький ліцей № 12 «Ювілейний»;

Комунальний заклад «Буковинський ліцей успішної молоді».

Із повним переліком 150 ліцеїв, які братимуть участь у пілоті реформи, можна ознайомитись за посиланням.

Реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено опановуватимуть профільні предмети. Учасники пілоту одними з перших в Україні нададуть учням можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії. Також впроваджуватимуть нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів та курсів.

Участь у пілотуванні передбачає посилення профорієнтації. У закладах, буде запроваджена посада карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням визначатися з профілем навчання, вибірковими предметами та планами на майбутнє.