У 2026 році навчання в рівненських школярів завершиться 29 травня

Цьогоріч навчальний рік у школах Рівного завершиться 29 травня. У цей день заклади освіти проведуть свято останнього дзвоника. Водночас літні канікули для школярів розпочнуться з 1 червня. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти Андрій Мазур.

Формат проведення останнього дзвоника кожна школа визначатиме самостійно з урахуванням безпекової ситуації та традицій закладу. У більшості шкіл свято планують провести у форматі шкільного родинного кола та церемоній єднання.

Виконувач обов’язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян повідомив, що з початком літніх канікул у громаді на базі шкіл розпочнуть роботу табори з денним перебуванням. Вони функціонуватимуть упродовж 14 робочих днів.

У Рівненській громаді також працюватимуть 12 тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту. У 2026 році основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – з 17 до 24 липня.

Вручення документів про базову та повну загальну середню освіту запланували з 18 червня. Дату та формат урочистостей кожен заклад освіти визначатиме окремо.

Додамо, що цьогоріч у Рівненській громаді є 3240 випускників 9-х класів та 1937 випускників 11-х класів. Свідоцтва з відзнакою претендують отримати 193 дев’ятикласники та 180 одинадцятикласників. Міське свято «Випускник – 2026» у Рівному планують провести 27 червня.