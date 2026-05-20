У Рівному назвали дату завершення навчального року та літніх канікул
Вручення атестатів у школах розпочнеться з 18 червня
Цьогоріч навчальний рік у школах Рівного завершиться 29 травня. У цей день заклади освіти проведуть свято останнього дзвоника. Водночас літні канікули для школярів розпочнуться з 1 червня. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти Андрій Мазур.
Формат проведення останнього дзвоника кожна школа визначатиме самостійно з урахуванням безпекової ситуації та традицій закладу. У більшості шкіл свято планують провести у форматі шкільного родинного кола та церемоній єднання.
Виконувач обов’язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян повідомив, що з початком літніх канікул у громаді на базі шкіл розпочнуть роботу табори з денним перебуванням. Вони функціонуватимуть упродовж 14 робочих днів.
У Рівненській громаді також працюватимуть 12 тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту. У 2026 році основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – з 17 до 24 липня.
Вручення документів про базову та повну загальну середню освіту запланували з 18 червня. Дату та формат урочистостей кожен заклад освіти визначатиме окремо.
Додамо, що цьогоріч у Рівненській громаді є 3240 випускників 9-х класів та 1937 випускників 11-х класів. Свідоцтва з відзнакою претендують отримати 193 дев’ятикласники та 180 одинадцятикласників. Міське свято «Випускник – 2026» у Рівному планують провести 27 червня.