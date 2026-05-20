Останній дзвоник у більшості шкіл буде 29 травня

Управління освіти Чернівецької міської ради оприлюднило графік останніх дзвоників та літніх канікул в громаді. Більшість навчальних закладів свято останнього дзвоника проведе 29 травня. З 30 травня розпочнуться літні канікули.

В управлінні освіти в коментарі ZAXID.NET також зазначили, що рішення про дату завершення навчання в школах громади ухвалює педагогічна рада кожного закладу.

У більшості комунальних та приватних закладах загальної середньої освіти навчальний рік завершиться 29 травня. Цього ж дня відбудеться свято останнього дзвоника. Окрім Коровійського ліцею та Чернівецького військово-спортивного ліцею, де завершення навчального року і останній дзвоник буде 5 червня, а також Чорнівської гімназії – 4 червня.

У ліцеях №11 та №13 останній дзвоник проведуть 29 травня, проте навчальний рік завершиться 4 та 6 червня відповідно. Літні канікули в школах Чернівецької громади попередньо триватимуть до 31 серпня.

Також додамо, що цьогоріч заклади загальної середньої освіти закінчують понад 4400 учнів – це 2845 дев’ятикласників та 1564 випускники 11-х класів.