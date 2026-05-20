Останній дзвоник відбудеться 30 травня

Управління освіти Тернопільської міськради сформувало графік літніх канікул у 2026 році в усіх школах міста та на території громади. Останній дзвоник у навчальних закладах відбудеться 30 травня, а канікули розпочнуться з 31 травня.

Заступниця керівниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ірина Сум в коментарі ZAXID.NET розповіла, що керівництво кожної школи може самостійно визначати дати проведення літніх канікул.

«Зважаючи на ситуацію в країні і війну, ми рекомендували кожній школі самостійно обирати дати проведення літніх канікул. Останній дзвоник відбудеться у суботу, 30 травня. Його проводитимуть для перших та випускних класів. Канікули розпочнуться з 31 травня і триватимуть до 1 вересня. Однак є навчальні заклади, які навчаються довше, відповідно, й канікули в них будуть менші», – розповіла Ірина Сум.

Пізніше на відпочинок йдуть учні вищих професійних училищ та технічних коледжів. У них канікули стартуватимуть з 5 червня, однак деякі екзамени діти здаватимуть до кінця місяця.

