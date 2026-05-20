Викладача фахового коледжу ВНУ імені Лесі Українки мобілізували, попри право на відстрочку

Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною мобілізацію викладача фахового коледжу Волинського національного університету імені Лесі Українки та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Суд дійшов висновку, що чоловік мав право на відстрочку, однак ТЦК не врахував подані ним документи.

Як йдеться у рішенні суду від 12 травня, наприкінці грудня 2025 року позивач прибув до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії та оформлення відстрочки від мобілізації як викладач. Він працював у фаховому коледжі ВНУ імені Лесі Українки на 1,2 ставки, що давало йому право на відстрочку.

Чоловік стверджував, що надав представникам ТЦК довідки з місця роботи, накази про працевлаштування та інші необхідні документи, однак їх проігнорували. Крім того, він не зміг подати заяву на відстрочку в застосунку «Резерв+» через технічний збій.

30 грудня 2025 року ТЦК видав наказ про призов викладача та направив його до військової частини для проходження служби. Іншим наказом чоловіка зарахували до списків особового складу та призначили гранатометником батальйону територіальної оборони.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Представники ТЦК у суді заявили, що станом на день мобілізації викладач не мав оформленої відстрочки, а заяву про її надання нібито не подавав. Відтак, на їхню думку, підстав для непризову не було.

Суддя Олександр Лозовський скасував наказ ТЦК про мобілізацію та наказ командира військової частини про зарахування викладача до особового складу. Військову частину також зобов’язали звільнити чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу.