За даними прокурорів, Борис Єрмак був уповноваженою особою свого сина у проєкті «Династія»

Борис Єрмак у 2019 році відвідував Росію вже після призначення свого сина Андрія Єрмака помічником президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми», яке було опубліковане у вівторок, 19 травня.

Журналісти встановили, що восени 2019 року Борис Єрмак щонайменше один раз літав до Росії транзитом через Білорусь. Зокрема, 2 листопада він вилетів із Мінська до Санкт-Петербурга, а вже 6 листопада повернувся назад тим самим маршрутом. Разом із ним також летіла його дружина, яка народилася у Санкт-Петербурзі. За даними розслідування, вона щонайменше тричі відвідувала РФ через Мінськ – один раз у 2018 році та двічі у 2019 році.

«Схеми» звернулися до Андрія Єрмака через його адвоката Ігоря Фоміна із проханням прокоментувати мету поїздок його батька до Росії. У відповідь захисник заявив, що ці питання не стосуються кримінального провадження, тому коментарів надавати не буде.

Зазначимо, ім’я Бориса Єрмака згадувалося під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу ексголові Офісу президента. За інформацією прокурорів САП, з липня 2020 року до серпня 2022 року він був уповноваженою особою свого сина у проєкті «Династія».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Прокурорка Валентина Гребенюк під час засідання зачитувала фрагменти листування, у яких ішлося про погодження закупівель електроматеріалів та інших витрат, пов’язаних із будівництвом резиденції. Згодом, за версією слідства, Борис Єрмак передав свої повноваження Наталії Квеленковій, яка нібито продовжила координувати будівництво маєтку в Козині.

Нагадаємо, 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили колишньому голові ОП Андрію Єрмаку підозру у легалізації 460 млн грн на будівництві у котеджному містечку «Династія» на Київщині.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Гроші на рахунок ВАКС для застави за Єрмака почали надходити того ж дня. Вранці 18 травня за екскерівника ОП сплатили всю суму і він вийшов з-під варти.