Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) допустила російських і білоруських спортсменів до виступів під національними прапором та гімном, повідомляє офіційний сайт організації.

Рішення поширюється на спортивну та художню гімнастику, стрибки на батуті, акробатику та аеробіку. Відтепер російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації.

Таке ж рішення ухвалила і Міжнародна федерація муай-тай (IFMA). Згідно з оновленими правилами, спортсмени з Росії та Білорусі змагатимуться під своїми національними прапорами на всіх заходах, санкціонованих IFMA, включаючи чемпіонати серед юніорів, спортсменів до 23 років та дорослих.

На формі національних збірних знову дозволено розміщувати офіційні абревіатури країн та національні знаки розрізнення. Також під час церемоній нагородження лунатимуть національні гімни обох країн, якщо спортсмени або команди здобудуть чемпіонські титули.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет раніше рекомендував спортивним федераціям зняти обмеження для білоруських спортсменів, але залишити їх чинними для російських.