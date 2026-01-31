У World Taekwondo пояснили, що рішення ухвалене з урахуванням рекомендацій МОК

Всесвітня федерація тхеквондо дозволила спортсменам з Росії та Білорусі повноцінно брати участь у міжнародних змаганнях під національними прапорами та з використанням державних гімнів.

Відповідне рішення ухвалили у суботу, 31 січня, на засіданні Ради World Taekwondo у Фуджейрі (ОАЕ). Засідання проходило під гаслом Reborn Together («Відроджені разом»).

Як зазначили у федерації, рішення стосується спортсменів усіх вікових категорій. У World Taekwondo пояснили, що воно ухвалене з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, який допускає участь юних спортсменів з Росії та Білорусі в Юнацьких Олімпійських іграх із використанням національної символіки.

Водночас низка обмежень для цих країн залишається чинною. Міжнародні змагання з тхеквондо, як і раніше, не проводитимуться на території Росії та Білорусі. Крім того, урядовці та чиновники з цих держав не отримуватимуть акредитації на турніри під егідою федерації.

На цьому тлі Міністерство молоді та спорту України напередодні внесло зміни до наказу щодо участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях. Згідно з оновленими положеннями, українські спортсмени можуть брати участь у турнірах, де представники Росії та/або Білорусі виступають під власними прапорами. Міністр молоді і спорту Максим Бідний заявив, що Україна не збирається повністю самоусуватися з міжнародної спортивної арени, попри присутність представників країн-агресорок. Відповідні зміни до наказу міністерства вже набули чинності: хоча загальна заборона на участь у змаганнях, де використовується символіка РФ та РБ, зберігається, відтепер діятимуть винятки. Рішення про доцільність виступу українців у кожному окремому випадку ухвалюватиме спеціальна комісія.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року більшість міжнародних спортивних федерацій, зокрема й World Taekwondo, відсторонили російських і білоруських спортсменів від участі в змаганнях. Білорусь потрапила під санкції як держава, що надала свою територію та інфраструктуру для агресії РФ. Пізніше окремі федерації почали частково пом’якшувати обмеження, дозволяючи участь спортсменів з цих країн у нейтральному статусі – без прапора, гімну та національної ідентифікації. Водночас питання повернення національної символіки залишалося принциповим і до цього часу переважно було заборонене.

11 грудня 2025 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував керівним органам міжнародних спортивних федерацій дозволити молодіжним командам і спортсменам з Росії та Білорусі виступати на змаганнях під національними прапорами та з використанням державних гімнів. Рекомендації стосуються юнацьких і молодіжних турнірів, зокрема змагань, пов’язаних з олімпійським циклом.

Водночас у МОК наголосили, що ця позиція не поширюється на дорослі Олімпійські ігри. Президентка МОК Керсті Ковентрі заявила, що спортсмени з Росії зможуть брати участь в Олімпіадах лише в нейтральному статусі – без національної символіки.

Раніше, 28 березня 2023 року, МОК офіційно дозволив спортсменам з Росії та Білорусі повертатися до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Йшлося про виступи без прапора, гімну та будь-якої національної ідентифікації. Виняток становили чинні військовослужбовці збройних сил РФ, а також спортсмени, які публічно підтримували війну проти України.

Цю позицію публічно підтримував тодішній президент МОК Томас Бах, який неодноразово заявляв про необхідність допуску спортсменів з Росії та Білорусі до змагань саме під нейтральним прапором.

На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російським і білоруським спортсменам дозволили виступати виключно в індивідуальних видах спорту та лише в нейтральному статусі. Командні дисципліни для них залишалися закритими.

У МОК також заявляли, що спортсмени з Росії не виступатимуть під національним прапором на зимових Олімпійських іграх 2026 року незалежно від можливих політичних домовленостей або припинення війни.