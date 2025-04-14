У міжнародних змаганнях взяли участь 232 українці та українки

Українські учні отримали найбільшу кількість медалей на Всесвітній гімназіаді, яка відбувалася з 3 до 14 квітня у Златиборі (Сербія). Такі міжнародні спортивні ігри серед школярів проводять раз на два роки. Україну представили 232 спортсмени з 23 областей. Збірна України здобула 147 медалей, серед яких 41 золота, 45 срібних і 61 бронзова, повідомляє ЛОВА.

Загалом у змаганнях взяли участь 2400 школярів з 54 країн світу віком 11-15 років. Вони виступали у 24 видах спорту. За Україну на гімназіаді узмагались 232 учнів та учениць із 200 шкіл 23-х областей України. У загальному підсумку українські підлітки посіли перше місце за загальною кількістю нагород та друге – за кількістю золотих медалей.

«Серед них – 21 учень та учениця зі Львівщини. Школярі з нашої області змагалися у баскетболі 3х3, боксі, вільній боротьбі, дзюдо, легкій атлетиці, стрільбі з лука, тхеквондо (ВТФ) та шахах», – розповів керівник департаменту спорту, молоді та туризму ЛОВА Роман Хімʼяк.

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Нагороди школярів та школярок зі Львівщини на Всесвітній гімназіаді 2025

Дзюдо :

1 місце – Віталій Лихогляд, вагова категорія до 46 кг (Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 м. Львова).

Вільна боротьба :

2 місце – Сергій Данилевич, вагова категорія 57 кг (Львівський фаховий коледж спорту);

3 місце – Ангеліна Федюк, 46 кг (Львівський фаховий коледж спорту);

3 місце – Анастасія Козакова, 46 кг (Львівський фаховий коледж спорту);

3 місце – Юлія Голговська, 54 кг (Львівський фаховий коледж спорту).

Тхеквондо :

2 місце – Понізовська Олена, вагова категорія -51 кг (Мавковицький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів).

Бокс :

1 місце – Денис Рацький, 57 кг (Середня загальноосвітня школа №90 м. Львова);

1 місце – Данило Гладиш, 54 кг (Ліцей №28 Львівської міської ради);

1 місце – Лілія Климчук, 46 кг (Стрийська гімназія ім. Тараса Бобанича);

2 місце – Андрій Гриб, 52 кг (Стрийський ліцей ім. Івана Франка);

2 місце – Олег Луців, 46 кг (Стрийський ліцей № 3 імені Івана Франка).

Легка атлетика :