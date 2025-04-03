На фестивалі відзначили українців з 14 областей

Українські учні вибороли 31 нагороду на Міжнародному фестивалі інженерії, науки та технологій «I-FEST», який відбувся у туніському Хаммаметі. Цього разу на подію з’їхалися 1200 учасників із 40 країн світу. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Україну представили 30 вихованців Малої академії наук із 14 областей. Учасники змагалися у восьми категоріях: фізика, науки про довкілля, суспільні науки, комп’ютерні науки, інженерія, науки про життя, мультимедіа та математика.

Українська команда виборола 31 нагороду: 4 золотих, 8 срібних, 12 бронзових медалей та 6 почесних відзнак.

Золоті медалісти:

Аланія Софія (Львівська обл.)

Міца Аліна (Закарпатська обл.)

Романюга Валерія (м. Київ)

Табакова Олександра (м. Київ)

Срібні медалісти:

Грех Анастасія (Тернопільська обл.);

Зяблов Нікіта (м. Київ);

Ковтун Артем (Дніпропетровська обл.);

Колосова Олександра (Харківська обл.);

Кондратенко Поліна (Кіровоградська обл.);

Мешков Тимофій (Харківська обл.);

Чкуаселі Катерина (Харківська обл.);

Юрків Софія (Тернопільська обл.).

Бронзові медалісти:

Гончаренко Альона (Харківська обл.);

Грищук Дмитро (Житомирська обл.);

Дикун Даніела (Дніпропетровська обл.);

Дугіна Юстина (Львівська обл.);

Золкіна Ірина (Житомирська обл.);

Ковалевська Софія (Дніпропетровська обл.);

Кузьмінський Дарій (Львівська обл.);

Лісовський Олександр (Івано-Франківська обл.);

Манько Софія (Львівська обл.);

Орищак Анна (Львівська обл.);

Стаценко Ярослава (Запорізька обл.);

Ясінський Артем (Хмельницька обл.).

Почесні відзнаки отримали: