Українські школярі здобули 31 нагороду на міжнародному фестивалі інженерії, науки та технологій
На змагання у Туніс приїхали 1200 учасників із 40 країн світу
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На фестивалі відзначили українців з 14 областей
Українські учні вибороли 31 нагороду на Міжнародному фестивалі інженерії, науки та технологій «I-FEST», який відбувся у туніському Хаммаметі. Цього разу на подію з’їхалися 1200 учасників із 40 країн світу. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Україну представили 30 вихованців Малої академії наук із 14 областей. Учасники змагалися у восьми категоріях: фізика, науки про довкілля, суспільні науки, комп’ютерні науки, інженерія, науки про життя, мультимедіа та математика.
Українська команда виборола 31 нагороду: 4 золотих, 8 срібних, 12 бронзових медалей та 6 почесних відзнак.
Золоті медалісти:
- Аланія Софія (Львівська обл.)
- Міца Аліна (Закарпатська обл.)
- Романюга Валерія (м. Київ)
- Табакова Олександра (м. Київ)
Срібні медалісти:
- Грех Анастасія (Тернопільська обл.);
- Зяблов Нікіта (м. Київ);
- Ковтун Артем (Дніпропетровська обл.);
- Колосова Олександра (Харківська обл.);
- Кондратенко Поліна (Кіровоградська обл.);
- Мешков Тимофій (Харківська обл.);
- Чкуаселі Катерина (Харківська обл.);
- Юрків Софія (Тернопільська обл.).
Бронзові медалісти:
- Гончаренко Альона (Харківська обл.);
- Грищук Дмитро (Житомирська обл.);
- Дикун Даніела (Дніпропетровська обл.);
- Дугіна Юстина (Львівська обл.);
- Золкіна Ірина (Житомирська обл.);
- Ковалевська Софія (Дніпропетровська обл.);
- Кузьмінський Дарій (Львівська обл.);
- Лісовський Олександр (Івано-Франківська обл.);
- Манько Софія (Львівська обл.);
- Орищак Анна (Львівська обл.);
- Стаценко Ярослава (Запорізька обл.);
- Ясінський Артем (Хмельницька обл.).
Почесні відзнаки отримали:
- Добровольський Вадим (Київська обл.);
- Костишин Максим (Чернівецька обл.);
- Лисак Максим (Черкаська обл.);
- Огородник Богдан (Львівська обл.);
- Осіпова Олеся (м. Київ);
- Яблонський Андрій (Львівська обл.).
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