Близько 200 росіян тренувалися в Китаї, у той час як на території Росії проходили навчання для китайців

Наприкінці 2025 року збройні сили Китаю таємно тренували на своїй території близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких відправилася на фронт в Україні. Про це повідомило 19 травня агентство Reuters із посиланням на інформацію трьох європейських розвідок та документ угоди між російською та китайською стороною.

Журналісти отримали в розпорядження угоду, яку підписали 2 липня 2025 року російські та китайські офіцери. Згідно з нею, Китай мав провести підготовку російських солдатів. Переважно їх навчали користуватися БпЛА, армійською авіацією та бронетехнікою, а також тактикам РЕБ.

До навчань мали доєднатися близько 200 росіян. Підготовку росіян здійснювали на китайських військових обʼєктах у Пекіні та Нанкіні. Умови угоди також передбачали навчання сотень китайських солдатів на території Росії.

Журналісти ідентифікували кількох російських військових, які проходили навчання в Китаї. Більшість із них виявилися військовими інструкторами. Після навчань вони брали участь у боях у Запорізькій області та застосовували дрони з Криму.

«Навчаючи російських військових на оперативно-тактичному рівні для їхньої подальшої участі в бойових діях в Україні, Китай стає значно прямішим учасником війни на європейському континенті, ніж було відомо досі», – сказав один з представників європейської розвідки.

У міністерствах оборони Китаю та Росії на запити журналістів не відповіли.

Зазначимо, хоч Китай і Росія провели низку спільних військових навчань після повномасштабного вторгнення, КНР неодноразово заявляла про свій нейтралітет щодо війни в Україні, а також позиціює себе як мирний посередник. Попри це, країна допомагає Росії нарощувати військове виробництво – зокрема, на початку лютого CSIS повідомив, що завдяки активному імпорту з Китаю Росія змогла суттєво наростити виробництво балістичних ракет для комплексів «Іскандер-М». Також Китай став основним імпортером російської нафти. Нині на китайський ринок припадає близько 75% експорту російської нафти, тоді як у 2022 році цей показник коливався в межах 60–65%.