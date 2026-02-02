Російський ОТРК «Іскандер-М» з ракетою 9М723

Росія суттєво наростила виробництво балістичних ракет для комплексів «Іскандер-М» завдяки активному імпорту з Китаю. Ці ракети регулярно застосовуються ворогом для ударів по території України. Про це йдеться у звіті американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

У CSIS зазначають, що товарообіг між Китаєм і Росією у 2024 році сягнув майже 250 млрд доларів, тоді як у 2022 році він становив близько 190 млрд доларів. Китай залишається найбільшим торгівельним партнером Росії з 2014 року, а його частка у зовнішній торгівлі РФ зросла з 11,3% у 2014 році до 33,8% у 2024 році.

Також Китай став основним імпортером російської нафти. Нині на китайський ринок припадає близько 75% експорту російської нафти, тоді як у 2022 році цей показник коливався в межах 60–65%.

У центрі додають, що Китай своєю чергою значно збільшив експорт до Росії товарів подвійного призначення. Ідеться, зокрема, про комп’ютерні чипи, верстати, радари та датчики, які Росія використовує для ведення війни проти України.

Завдяки китайському експорту Росія у 2023–2024 роках утричі збільшила виробництво балістичних ракет «Іскандер», якими завдає ударів по українських містах.

Окрім того, у 2024 році на Китай припадало близько 70% імпорту Росією перхлорату амонію – ключового компонента ракетного палива.

Китай також постачав Росії корпуси для дронів, літієві батареї та волоконно-оптичні кабелі – критично важливі компоненти для дронів на волокні, які застосовуються в Україні та здатні обходити засоби радіоелектронної боротьби.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у грудні 2025 року Росія мала близько 200 ракет «Іскандер» у запасі, а щомісячне виробництво сягало 50 одиниць. Для порівняння, на початку 2023 року загальний обсяг виробництва становив лише 36 ракет.

Раніше повідомлялось, що Китай сприяє розширенню виробництва балістичних ракет «Орєшнік» у Росії, постачаючи спеціалізоване промислове обладнання та верстати.