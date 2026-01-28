Балістична ракета проміжної дальності «Орєшнік»

Китай сприяє розширенню виробництва балістичних ракет «Орєшнік» у Росії, постачаючи спеціалізоване промислове обладнання та верстати. Про це у середу, 28 січня, повідомила газета The Telegraph.

За інформацією видання, загальна вартість китайського обладнання, поставленого до Росії, сягає 10,3 млрд доларів. Значну частину цих поставок становлять високоточні верстати, необхідні для військового виробництва.

Українська військова розвідка виявила на Воткінському заводі ключовий компонент – токарний верстат із числовим програмним керуванням. Таке обладнання використовується для складних операцій з обробки металу, які є критично важливими у виробництві ракет.

З початку повномасштабної війни у 2022 році Китай поставив до Росії схожих верстатів щонайменше на 3,1 млрд доларів. Крім того, Пекін забезпечував російську сторону:

мікрочипами та платами памʼяті для високоточної зброї та винищувачів на 4,9 млрд доларів;

кульковими підшипниками на 130 млн доларів, вони критично важливі для авіації;

кристалами для радарів і РЕБ на 97 млн доларів;

телескопічними прицілами та вимірювальними приладами для тестування озброєння.

Ці компоненти входять до переліку товарів, заборонених до експорту в РФ західними країнами.

«Орєшнік» – це балістична ракета проміжної дальності класу «земля-земля», вона запускається з мобільної пускової установки та може нести як звичайну боєголовку, так і ядерний заряд. Ракета може досягати швидкості понад 10 тис. км/год – це приблизно 2,5-3 км за секунду. «Орєшнік» не є високоточною ракетою, її відхилення від цілі може становити до 50 м.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки з’ясувала, що наразі Росія має не більше 3-4 балістичних ракет «Орєшнік». Проте у 2026 році Москва планує розпочати їхнє серійне виробництво, що дозволить щорічно виготовляти близько п’яти таких ракет.