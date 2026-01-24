Українська розвідка назвала кількість ракет «Орєшнік» в Росії

Служба зовнішньої розвідки зʼясувала, скільки Росія має балістичних ракет проміжної дальності «Орєшнік». Крім того, розвідникам стало відомо, що Москва планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво. Про це розповів заступник голови СЗР Олег Луговський в інтервʼю для «Укрінформ», опублікованому у суботу, 24 січня.

За даними зовнішньої розвідки, наразі Росія має не більше 3-4 балістичних ракет «Орєшнік». Проте СЗР зʼясувала, що у 2026 році Росія планує розпочати серійне виробництво «Орєшників», що дозволить Москві щорічно виготовляти «п’ять і більше» таких ракет. Водночас Олег Луговськй поставив під сумнів ефективність «Орєшніка».

«Варто розуміти, що в “Орєшнику” більше політичного, аніж воєнного наповнення. Це насамперед інструмент залякування наших партнерів у Європі. І він має сумнівну бойову ефективність. Орєшнік побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження й оперативного усунення різних несправностей», – зазначив Олег Луговський.

Олег Луговський також розповів, що Україна отримує від партнерів інформацію щодо розгорнутого у Білорусі «Орєшніка», але розкрити ці дані відмовився.

«З мого боку некоректно розкривати інформацію, яку надають партнери. Але є активна взаємодія на цю тему. Це дозволяє мати спільну об’єктивну картину й уникнути російської і білоруської дезінформації», – наголосив Олег Луговський.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Росія двічі застосовувала балістичні ракети «Орєшнік» для ударів по території України.

Вперше росіяни застосували «Орєшнік» для обстрілу Дніпра 21 листопада 2024 року. Тоді внаслідок атаки у місті постраждали будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки.

Вдруге окупанти вдарили «Орєшником» по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року, пошкодивши обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок удару не було. За даними Повітряних сил, ракета рухалась зі швидкістю близько 13 тис. км/год. Вибухи пролунали приблизно за 10–15 хвилин після оголошення сигналу повітряної тривоги.

«Орєшнік» – балістична ракета проміжної дальності класу «земля-земля», вона запускається з мобільної пускової установки та може нести як звичайну боєголовку, так і ядерний заряд. Відомо, що вона може досягати швидкості 10 Махів (понад 10 тис. км/год) – це приблизно 2,5-3 км за секунду. Водночас «Орєшнік» не є високоточною ракетою, її відхилення від цілі може становити до 50 м.