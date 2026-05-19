Церква Різдва Христового – одна з найстаріших у Тернополі

У Тернополі на ремонт національної памʼятки архітектури XVI–XVII ст. церкви Різдва Христового ПЦУ з бюджету громади у 2026 році виділять 1 млн грн. Відповідні зміни до «Програми збереження культурної спадщини на 2025–2027 роки» внесли депутати під час сесії Тернопільської міськради. Рішення опублікували на сайті міськради. Ще 1 млн грн передбачено виділити з бюджету у 2027 році. Згідно зі змінами, які запропонували внесли у програму збереження культурної спадщини, гроші передбачені на опорядження фасадів храму.

Церква Різдва Христового – одна з найстаріших у Тернополі. У коментарі ZAXID.NET архієпископ Тернопільський і Бучацький, владика Тихон розповів, що реставраційні роботи та ремонти у храмі розпочалися давно. Ще у 2019 році місто планувало виділити понад 6 млн грн. Однак, за словами владики, через пандемію і повномасштабну війну гроші виділяли невеликими сумами.

«Я звернувся до міського голови з листом у 2026 році виділити 1 млн грн на завершення реставрації і ремонту зовнішніх фасадів, їх опорядження. Роботи тривають давно. Частково за гроші з бюджету, частково за гроші меценатів ми зробили фасад. Але ще залишилося доробити частину нижнього фасаду на церковному подвір’ї. Там працюють майстри зі Львова, які спеціалізуються на реставрації старих храмів. Вони мають обробити низ фасаду спеціальною сумішшю, яка витягне вологу і зацементує низ храму. Це важливо для збереження пам’ятки, щоб зайва волога не руйнувала стіни, бо до реставрації церква була вся в тріщинах», – розповів владика Тихон.

За словами архієпископа, починаючи з 2019 року в церкві Різдва Христового вже зробили нові церковні куполи, вікна храму замінили з металопластикових на дубові. Зараз триває реставрація іконостасу та стінописів, над якими працюють фахівці зі Львова.

Усередині храму проводять реставрацію стінописів

За словами владики, гроші, які міська рада виділить на храм, перерахують організації, яка має доробити зовнішній фасад.

Додамо, що кафедральний собор Різдва Христового у Тернополі – це один із найдавніших храмів міста. Вперше про церкву Різдва Христового йдеться у грамоті польського короля Жигмонта ІІ від 1566 року. Тоді ще дерев’яна Рождественська церква стояла не в центрі міста, як тепер, а біля самих валів поблизу однієї з в’їзних брам міста. У 1700 році церква стала греко-католицькою, після 1946 року передана РПЦ. Після проголошення незалежності України у церкві правили священники Української автокефальної православної церкви. З 2019 року у соборі здійснює служби ПЦУ.